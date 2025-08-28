Patrika LogoSwitch to English

भिंड

एमपी में लाड़ली बहनों के पैसे हो रहे चोरी, जीतू पटवारी ने लगाए आरोप

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की डॉ. मोहन(CM Mohan Yadav) सरकार लाड़ली बहनों के 1800 रुपए हर माह चुरा रही है।

भिंड

Avantika Pandey

Aug 28, 2025

Ladli behna yojana mp
Jitu Patwari on Ladli Behna Yojana (फोटो सोर्स :@jitupatwari)

Ladli Behna Yojana: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोर-गद्दी छोड़, अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को सम्मेलन का आयोजन किया। मध्यप्रदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की डॉ. मोहन(CM Mohan Yadav) सरकार लाड़ली बहनों के 1800 रुपए हर माह चुरा रही है। बता दें कि, प्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 रुपए देती है।

लाड़ली बहनों को तीन हजार कब?

रेस्ट हाउस के पास आयोजित सम्मेलन में पटवारी ने कहा कि लाड़ली बहनों को तीन हजार रुपए देने का सरकार का वादा था, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। उन्होंने ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण का मुददा उठाते हुए कहा कि इस पर सरकार मौन है। लाड़ली बहनों(Ladli Behna Yojana) को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर पटवारी ने कहा कि हमारी दो बेटियां हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल, जौरा विधायक पंकज उपाध्याय, पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू, पूर्व अध्यक्ष डॉ. राधेश्याम शर्मा, जयश्रीराम बघेल, प्रवक्ता डॉ. अनिल भारद्वाज सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Ladli Behna Yojana: कट गए 10 हजार लाड़ली बहनों के नाम, अब नहीं मिलेंगे 1250, ये है वजह
राजगढ़
Ladli Behna Yojana Big Update

मैं तो विपक्ष का कार्यकर्ता रहूंगा

पटवारी ने कहा कि मैं तो विपक्ष का कार्यकर्ता रहूंगा, लेकिन मोहन यादव आप तीन साल बाद मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। लाड़ली बहनों का अधिकार उन्हें दो, तीन हजार की बात कहकर 1200 रुपए दे रहे हो और 1800 रुपए की चोरी कर रहे हो।

कलेक्टर क्या अपने घर से खाद दे दे

सम्मेलन में पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह को पहले भाषण के लिए नहीं बुलाया गया। जब प्रदेश अध्यक्ष ने देखा तो उन्होंने स्वयं भाषण के लिए बुलाया। चौधरी ने इनकार भी किया, लेकिन पटवारी अड़ गए। जब पूर्व मंत्री चौधरी ने भाषण दिया तो खाद संकट पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा कलेक्टर बंगले के घेराव पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सरकार आपकी है, भिण्ड में खाद नहीं है। शासन से कहकर खाद मंगवाइए। कलेक्टर क्या अपने घर से खाद दे देगा। यह दबाव बनाने का प्रयास है।

ये भी पढ़ें

लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500, 2 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
भोपाल
MP News Ladli behna yojana

28 Aug 2025 02:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / एमपी में लाड़ली बहनों के पैसे हो रहे चोरी, जीतू पटवारी ने लगाए आरोप

