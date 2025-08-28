एमपी में लाड़ली बहनों के पैसे हो रहे चोरी, जीतू पटवारी ने लगाए आरोप

रेस्ट हाउस के पास आयोजित सम्मेलन में पटवारी ने कहा कि लाड़ली बहनों को तीन हजार रुपए देने का सरकार का वादा था, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। उन्होंने ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण का मुददा उठाते हुए कहा कि इस पर सरकार मौन है। लाड़ली बहनों(Ladli Behna Yojana) को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर पटवारी ने कहा कि हमारी दो बेटियां हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल, जौरा विधायक पंकज उपाध्याय, पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू, पूर्व अध्यक्ष डॉ. राधेश्याम शर्मा, जयश्रीराम बघेल, प्रवक्ता डॉ. अनिल भारद्वाज सहित अन्य नेता मौजूद रहे।