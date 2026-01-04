घंटा और घडिय़ाल बजाकर सांसद के बंगले पर विरोध प्रदर्शन

#BHIND NEWES. शहर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली के पास इंदिरा गांधी चौराहे पर एकत्र हुए। यहां पहले नारेवाजी की और घंटा-घडिय़ाल बजाकर विरोध जताया। इसके बाद रैली की शक्ल में इटावा रोड पर चलकर चंबल कॉलोनी स्थित सांसद संध्या राय के बंगले पर घंटा-घडिय़ाल बजाकर प्रदर्शन किया। भदौरिया ने कहा कि एक ओर तो भाजपा सरकार नैतिकता की बात करती है, दूसरी ओर बच्चों की मौत पर जिम्मेदार मंत्री विजयवर्गीय बिगड़े बोल कह रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीण अध्यक्ष बघेल ने कहा कि मंत्री विजयवर्गीय सत्ता के मद में चूर हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि उन्हें तुरंत बर्खास्त कर उच्च स्तरीय जांच करवाएं। पूर्व में भी वे विवादित बयान देते रहे हैं। सरकार को इस घटना से सबक लेकर पूरे प्रदेश में ऐसी स्थितियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए।पुलिस ने की थी पहले से बेरीकेडिंगकांग्रेस के आंदोलन को देखते हुए कांग्रेस ने सांसद के बंगले पर सुरक्षा भी बढ़ाई थी और बेरीकेडिंग भी की थी। बंगले तक जाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमा-झटकी भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसके पहले छिंदवाड़ा में जहरीले कप सीरप से भी 25 बच्चों की मौत मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है।भिण्ड के भी हालात खराबकांग्रेस नेताओं ने कहा कि भिण्ड शहर में भी दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिससे कभी भी इंदौर जैसे हालात निर्मित हो सकते हैं। लेकिन भाजपा को इसकी चिंता नहीं है। कांग्रेस शीघ्र ही इस मुद्दे पर घेराव-प्रदर्शन आंदोलन करने की रणनीति बनाई जा रही है।आंदोलन में यह लोग रहे शामिलआंदोलन रामहर्ष सिंह कुशवाह, संतोष त्रिपाठी, हलीम पठान, इरशाद अहमद, संदीप मिश्रा, रेखा भदोरिया, अनामिका गोयल, पान सिंह सुमन, रामजी लाल शाक्य, दर्शन सिंह तोमर, महेश जाटव, शिव शंकर भदोरिया, बृजेंद्र सिंह, चैतन्य शर्मा, राहुल कुशवाह , आनंदशाक्य ,पार्षद नानू अरेले, जद्दु खान, कोके भदोरिया, अरविंद यादव, सत्येंद्र भदोरिया, अजय शर्मा , दीपक शर्मा, मुकेश गर्ग , सोहन तिवारी, विक्की राजावत, प्रतिक भदोरिया, बिज्जू यादव, मुकेश सिंह, रविंद्र तोमर, नमन सिरोदिया, गोपाल मिश्रा, गजेंद्र यादव, योगेश यादव, राजेंद्र यादव, रामपाल सिंह, नईम पठान, विवेक जामौर, रमेश सिंह कुशवाह, मिर्जा अलीम बाबा, डॉ. नरेश शाक्य, सुनील शर्मा, ऋषिकेश शाक्य, पंकज त्रिपाठी, रामरतन यादव, यतेंद्र खरकया, आकाश शर्मा, असलम खान, बॉबी तोमर, वकील खान शामिल रहे।