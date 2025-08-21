स्वतंत्रता दिवस पर ‘कमलेश’ को नहीं मिला ‘एक्स्ट्रा लड्डू’, सीएम हेल्पलाइन में पहुंची शिकायत, अब मिलेगा पूरा ‘डिब्बा’

MP News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मछंड की नौधा पंचायत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां पर परंपरा के अनुसार लड्डू बांटे गए। मगर एक ग्रामीण ने दो लड्डू मांगे, लेकिन पंचायत कर्मचारी के द्वारा एक ही लड्डू दिया गया। इसी को लेकर युवक ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी।
कमलेश ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत में लिखा कि गांव में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण तो हुआ, लेकिन ग्रामीणों को पंचायत की ओर से लड्डू नहीं बांटे गए। जैसे ही मामला अधिकारियों के पास पहुंचा, वैसे ही पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया।
इस पूरे मामले पर ग्राम पंचायत सचिव ने सफाई दी कि कार्यक्रम में मौजूद सभी ग्रामीणों को एक-एक लड्डू दिए गए। कमलेश के द्वारा अतिरिक्त लड्डू मांगा गया तो कर्मचारी ने मना कर दिया। जिससे वह नाराज हो गए और मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज करा दी।
मामले के समाधान के लिए पंचायत की ओर से कमलेश को एक किलो लड्डू का डिब्बा दिया जाएगा। बता दें कि, सीएम हेल्पलाइन की व्यवस्था नागरिकों को मूलभूत समस्याओं जैसे बिजली, पानी, सड़क इत्यादि के समाधान के लिए है।