Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिंड

स्वतंत्रता दिवस पर ‘कमलेश’ को नहीं मिला ‘एक्स्ट्रा लड्डू’, सीएम हेल्पलाइन में पहुंची शिकायत, अब मिलेगा पूरा ‘डिब्बा’

MP News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां स्वतंत्रता दिवस पर लड्डू न मिलने से एक शख्स ने सीएम हेल्पलाइव पर शिकायत कर दी।

भिंड

Himanshu Singh

Aug 21, 2025

bhind news

MP News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मछंड की नौधा पंचायत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां पर परंपरा के अनुसार लड्डू बांटे गए। मगर एक ग्रामीण ने दो लड्डू मांगे, लेकिन पंचायत कर्मचारी के द्वारा एक ही लड्डू दिया गया। इसी को लेकर युवक ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी।

कमलेश ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत

कमलेश ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत में लिखा कि गांव में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण तो हुआ, लेकिन ग्रामीणों को पंचायत की ओर से लड्डू नहीं बांटे गए। जैसे ही मामला अधिकारियों के पास पहुंचा, वैसे ही पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया।

इस पूरे मामले पर ग्राम पंचायत सचिव ने सफाई दी कि कार्यक्रम में मौजूद सभी ग्रामीणों को एक-एक लड्डू दिए गए। कमलेश के द्वारा अतिरिक्त लड्डू मांगा गया तो कर्मचारी ने मना कर दिया। जिससे वह नाराज हो गए और मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज करा दी।

पंचायत उपलब्ध कराएगी 1 किलो लड्डू

मामले के समाधान के लिए पंचायत की ओर से कमलेश को एक किलो लड्डू का डिब्बा दिया जाएगा। बता दें कि, सीएम हेल्पलाइन की व्यवस्था नागरिकों को मूलभूत समस्याओं जैसे बिजली, पानी, सड़क इत्यादि के समाधान के लिए है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 06:50 pm

Published on:

21 Aug 2025 06:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / स्वतंत्रता दिवस पर ‘कमलेश’ को नहीं मिला ‘एक्स्ट्रा लड्डू’, सीएम हेल्पलाइन में पहुंची शिकायत, अब मिलेगा पूरा ‘डिब्बा’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.