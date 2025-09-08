एमपी में फिर किसानों पर लाठीचार्ज, सुबह खाद लेने पहुंचे थे सहकारी समिति

MP News: मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लहार कस्बे में खाद लेने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दीं। सोमवार को किसान सहकारी समिति से खाद लेने के लिए पहुंचे थे। खाद न मिलने से नाराज होकर किसानों ने विरोध शुरु कर दिया। जिसके बाद मौके पर विधायक अंबरीश शर्मा भी पहुंच गए। इसके बाद भिंड एसपी असित यादव ने प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया।



दरअसल, तीन दिन की छुट्टी के बाद जिलेभर की सहकारी समितियां खुली। लहार में सुबह 5 बजे से ही किसान खाद लेने के लिए पहुंच गए थे। देखते-देखते दोपहर दो बजे करीब व्यवस्था बिगड़ गई। जिसके बाद समिति प्रबंधन को पुलिस बल बुलाना पड़ा। इधर, लाठीचार्ज की जानकारी लगते ही विधायक अंबरीश शर्मा तुरंत प्रशासन के आला अफसरों से फोन पर बातचीत की। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की।