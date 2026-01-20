भिंड में भरभराकर गिरा ओवरब्रिज का गार्डर, मजदूरों का आईं चोटें; मची अफरा-तफरी

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के भिंड जिले में बायपास रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज में 50 फीट लंबा सीमेंट गार्डर टूटकर गिर गया। जिससे हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान किसी को कोई जनहानि नहीं हुई। केवल मजदूरों को मामूली चोटें आईं हैं। इस घटना ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला धरई गांव के पास बन रही रिंग रोड के पास की है। यहां पर ओवरब्रिज का निर्माण-कार्य चल रहा था। इसी दौरान मंगलवार की शाम ओवरब्रिज के पिलरों के ऊपर गार्डर रखा गया। जो कि भरभराकर नीचे गिरा और टूट गया।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तहसीलदार देवेंद्र सिंह तोमर और ठेका कंपनी के अधिकारी-इंजीनियर पहुंचे। जिन्होंने मौके पर स्थिति का जायजा लिया। कंपनी के द्वारा गार्डर टूटने पर कहा गया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं।
बता दें कि, भिंड में चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण एसकेएस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इस हादसे ने घटिया निर्माण ने कई तरह सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
ग्रामीणों का मानना है कि इस निर्माण कार्य में पहले भी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। यहां पर जल्दबाजी में निर्माण किया जा रहा है। जिसके कारण गार्डर से टूट गया। यदि गार्डर निर्माण-कार्य पूरा होने के बाद गिरता तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। इस मामले की जांच बड़े स्तर पर की जानी चाहिए।
13 अक्टूबर 2025 को भोपाल के बिलखिरिया के पास मौजूद स्टेट हाईवे-18 के भोपाल ईस्टर्न बायपास पर सूखी सेवनिया आरओबी के एक तरफ की रिटेनिंग वॉल टूट गई थी। ब्रिज के एप्रोच का करीब 70 मीटर लंबा और 20 फीट चौड़ा हिस्सा धंस गया था। उस दौरान विदिशा, सागर की ओर जाने वाला एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया था। बीओटी मॉडल के तहत सड़क बनाने वाली कंपनी मेसर्स ट्रांसटॉय प्रा.लि. का ठेका 2020 में रद्द कर दिया गया था, इसलिए रखरखाव नहीं हो पा रहा था। बारिश में जलभराव की वजह से किनारों की मिट्टी कट गई और वॉल गिर गई।
रायसेन जिले के बरेली–पिपरिया मार्ग (स्टेट हाईवे) पर स्थित नयागांव पुल के ढहने के बाद प्रशासन ने सड़क मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। साथ ही कार्रवाई करते हुए प्रबंधक एए खान को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। ये पुल करीब 45 साल पुराना बताया जा रहा है। हादसे के वक्त पुल से गुजर रहीं दो बाइकें नीचे गिर गई। जिसमें एक मजदूर और बाइक सवार घायल हो गए। इसके चलते भोपाल-पचमढ़ी रूट बाधित हो गया। अब पचमढ़ी जाने वाले लोगों को नर्मदापुरम होकर जाना पड़ेगा।
