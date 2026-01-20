20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

भिंड में भरभराकर गिरा ओवरब्रिज का गार्डर, मजदूरों का आईं चोटें; मची अफरा-तफरी

MP News: मध्यप्रदेश के भिंड में निर्माणाधीन ओवरब्रिज से गार्डर टूटकर गिर गया। जिसमें कई मजदूरों को चोटें आई हैं।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Himanshu Singh

Jan 20, 2026

bhind news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के भिंड जिले में बायपास रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज में 50 फीट लंबा सीमेंट गार्डर टूटकर गिर गया। जिससे हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान किसी को कोई जनहानि नहीं हुई। केवल मजदूरों को मामूली चोटें आईं हैं। इस घटना ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला धरई गांव के पास बन रही रिंग रोड के पास की है। यहां पर ओवरब्रिज का निर्माण-कार्य चल रहा था। इसी दौरान मंगलवार की शाम ओवरब्रिज के पिलरों के ऊपर गार्डर रखा गया। जो कि भरभराकर नीचे गिरा और टूट गया।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तहसीलदार देवेंद्र सिंह तोमर और ठेका कंपनी के अधिकारी-इंजीनियर पहुंचे। जिन्होंने मौके पर स्थिति का जायजा लिया। कंपनी के द्वारा गार्डर टूटने पर कहा गया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं।

रिंग रोड के निर्माण ने खोली पोल

बता दें कि, भिंड में चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण एसकेएस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इस हादसे ने घटिया निर्माण ने कई तरह सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

ग्रामीणों का मानना है कि इस निर्माण कार्य में पहले भी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। यहां पर जल्दबाजी में निर्माण किया जा रहा है। जिसके कारण गार्डर से टूट गया। यदि गार्डर निर्माण-कार्य पूरा होने के बाद गिरता तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। इस मामले की जांच बड़े स्तर पर की जानी चाहिए।

भोपाल में धंस चुकी है सड़क

13 अक्टूबर 2025 को भोपाल के बिलखिरिया के पास मौजूद स्टेट हाईवे-18 के भोपाल ईस्टर्न बायपास पर सूखी सेवनिया आरओबी के एक तरफ की रिटेनिंग वॉल टूट गई थी। ब्रिज के एप्रोच का करीब 70 मीटर लंबा और 20 फीट चौड़ा हिस्सा धंस गया था। उस दौरान विदिशा, सागर की ओर जाने वाला एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया था। बीओटी मॉडल के तहत सड़क बनाने वाली कंपनी मेसर्स ट्रांसटॉय प्रा.लि. का ठेका 2020 में रद्द कर दिया गया था, इसलिए रखरखाव नहीं हो पा रहा था। बारिश में जलभराव की वजह से किनारों की मिट्टी कट गई और वॉल गिर गई।

रायसेन में टूटा था पुल

रायसेन जिले के बरेली–पिपरिया मार्ग (स्टेट हाईवे) पर स्थित नयागांव पुल के ढहने के बाद प्रशासन ने सड़क मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। साथ ही कार्रवाई करते हुए प्रबंधक एए खान को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। ये पुल करीब 45 साल पुराना बताया जा रहा है। हादसे के वक्त पुल से गुजर रहीं दो बाइकें नीचे गिर गई। जिसमें एक मजदूर और बाइक सवार घायल हो गए। इसके चलते भोपाल-पचमढ़ी रूट बाधित हो गया। अब पचमढ़ी जाने वाले लोगों को नर्मदापुरम होकर जाना पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 08:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / भिंड में भरभराकर गिरा ओवरब्रिज का गार्डर, मजदूरों का आईं चोटें; मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में BPL कार्ड होंगे बंद, 3 लाख 70 हजार परिवारों पर गिरेगी गाज!

Ration Card Cancellation BPL cards PM Kisan Samman Nidhi scheme Eligibility bhind MP News
भिंड

युवक की गोली मारकर हत्या, बचाने आए 11 साल के बेटे को भी सरिया मारे

bhind murder
भिंड

शादी के 17 दिन बाद प्रेमी 'चाचा' के साथ भागी बेटी, पापा से मिलने आई फिर…

bhind
भिंड

राजस्व, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय सहित 12 कर्मचारियों की ड्यूटी, चार पहुंचे

भिंड

प्रशासन ने की सख्ती, मनरेगा से 70% मजदूरों की होगी छुट्टी

MNREGA
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.