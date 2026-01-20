भिंड में भरभराकर गिरा ओवरब्रिज का गार्डर, मजदूरों का आईं चोटें; मची अफरा-तफरी

MP News: मध्यप्रदेश के भिंड जिले में बायपास रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज में 50 फीट लंबा सीमेंट गार्डर टूटकर गिर गया। जिससे हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान किसी को कोई जनहानि नहीं हुई। केवल मजदूरों को मामूली चोटें आईं हैं। इस घटना ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।



जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला धरई गांव के पास बन रही रिंग रोड के पास की है। यहां पर ओवरब्रिज का निर्माण-कार्य चल रहा था। इसी दौरान मंगलवार की शाम ओवरब्रिज के पिलरों के ऊपर गार्डर रखा गया। जो कि भरभराकर नीचे गिरा और टूट गया।



घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तहसीलदार देवेंद्र सिंह तोमर और ठेका कंपनी के अधिकारी-इंजीनियर पहुंचे। जिन्होंने मौके पर स्थिति का जायजा लिया। कंपनी के द्वारा गार्डर टूटने पर कहा गया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं।