‘बिजली बिल’ जमा करने पर 100% सरचार्ज में मिलेगी छूट

समाधान योजनामध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल बकायादारों के लिए शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य 3 महीने से ज़्यादा के बकाये पर लगने वाले सरचार्ज में भारी छूट देना है, ताकि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करके या किश्तों में बिल चुका सकें और ज़्यादा लाभ उठा सकें, जिसमें पहली अवधि में ज़्यादा छूट और बाद की अवधियों में कम छूट मिलती है, यह योजना मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू है और पोर्टल या ऐप के ज़रिए आवेदन किया जा सकता है।