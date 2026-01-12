12 जनवरी 2026,

सोमवार

भिंड

‘बिजली बिल’ जमा करने पर 100% सरचार्ज में मिलेगी छूट

Samadhan Yojana: बिजली कंपनी ने समाधान योजना से बकाया वसूली की भरपाई करने के लिए दूसरे चरण में प्लानिंग तैयार की है।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Astha Awasthi

Jan 12, 2026

electricity bill payment

electricity bill payment (Photo Source - Patrika)

Samadhan Yojana: बकाया बिजली बिल जमा करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। समाधान योजना में जिले की प्रगति कम होने पर बिजली कंपनी ने 31 जनवरी तक पहला चरण बढ़ा दिया है। उपभोक्ताओं को सौ प्रतिशत सरचार्ज पर लाभ दिया जाएगा। लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए कंपनी के महाप्रबंधक अमरेश शुक्ला खुद मैदान में उतर गए हैं।

उन्होंने कर्मचारियों के साथ शहर में डोर टू डोर प्रचार कर साथ लाना को समाधान योजना का लाभ देने के लिए समझाइश दी। एसई की समझाइश पर ऊमरी में उपभोक्ताओं से दो लाख रुपए की वसूली की। वहीं 28 बड़े बकायदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए गए। जिले में कुल 4 लाख 54 हजार की वसूली की गई है।

मैदानी स्तर पर चलेगा अभियान

बिजली कंपनी ने समाधान योजना से बकाया वसूली की भरपाई करने के लिए दूसरे चरण में प्लानिंग तैयार की है। बड़े उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर लाइनमैन से लेकर मीटर रीडर, जेई, एई और डीई को मैदान में उतारा गया है। उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उनसे बकाया वसूलने का प्रयास किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं द्वारा योजना के लाभ से किनारा किया जाएगा, उनके कनेक्शन भी काटे जाएंगे।

25 करोड़ हुई वसूली

पहले चरण में बकायदारों नें 25 करोड़ रुपए का बिल जमा किया है। जबकि योजना के तहत उपभोक्ताओं का 15 पहले चरण में बकायदारों ने 25 करोड़ करोड़ रुपए सरचार्ज माफ किया गया है। बिजली कंपनी का दूसरा चरण जनवरी और फरवरी में शुरू होना था, लेकिन वसूली कम होने के कारण पहले चरण को एक माह बढ़ाया है। एक मुश्त भुगतान करने वाले घरेलू उपभोक्ता और किसानों का सरचार्ज 100 प्रतिशत माफ किया गया है।

वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं को 80 प्रतिशत के सरचार्ज की छूट दी गई है। जिले में 1500 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने किस्तों में समाधान योजना का लाभ लिया है। छह किस्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 80 प्रतिशत तक लाभ दिया जा रहा है। कंपनी की इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि हर महीने टारगेट मिलने के बाद लक्ष्य पूरा न करने वाले कर्मचारी भी कार्रवाई से सुरक्षित रहे हैं।

पहला चरण एक महीने बढ़ाया गया है। जिन उपभोक्ताओं पर बकाया है, वे योजना का लाभ लेकर बिल जमा करें। कंपनी द्वारा कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई भी की जा रही है।- अंबरेश शुक्ला, महाप्रबंधक बिजली कंपनी भिण्ड

क्या है समाधान योजना

समाधान योजनामध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल बकायादारों के लिए शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य 3 महीने से ज़्यादा के बकाये पर लगने वाले सरचार्ज में भारी छूट देना है, ताकि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करके या किश्तों में बिल चुका सकें और ज़्यादा लाभ उठा सकें, जिसमें पहली अवधि में ज़्यादा छूट और बाद की अवधियों में कम छूट मिलती है, यह योजना मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू है और पोर्टल या ऐप के ज़रिए आवेदन किया जा सकता है।

Updated on:

12 Jan 2026 11:53 am

Published on:

12 Jan 2026 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / 'बिजली बिल' जमा करने पर 100% सरचार्ज में मिलेगी छूट

