भिण्ड में आवारा कुत्तों का कहर: रोज 100 से ज्यादा हमले, बच्चे तक नहीं सुरक्षित

जिले में एक भी डॉग शेल्टर होम नहीं है, जबकि अनुमान है कि आवारा कुत्तों की संख्या 15 से 20 हजार के बीच पहुंच चुकी है। यही वजह है कि डॉग बाइट के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते वर्ष औसतन हर माह 50 डॉग बाइट के मामले सामने आते थे, जो इस वर्ष बढ़कर 80 तक पहुंच गए हैं। स्थिति यह है कि एक माह में करीब दो हजार लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं।