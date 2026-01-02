2 जनवरी 2026,

भिंड

दो साल में 600 करोड़ के कार्य स्वीकृत और निर्माण शुरू-विधायक

भिण्ड. भाजपा शासन के दो साल पूरे होने पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने शुक्रवार को विकास एवं निर्माण कार्यों का लेाखाजोखा प्रस्तुत किया। विधायक ने कहा कि दो साल में 600 करोड़ रुपए के कार्य शासन स्तर से स्वीकृत करवाकर अधिकांश कार्य शुरू हो चुके हैं और कुछ पूरे भी हो चुके हैं।

Jan 02, 2026

नए साल पर बताया लेखाजोखा, 15 दिन में होगी नल जल आपूर्ति शुरू
विकास कार्यों की जानकारी देते विधायक।

#BHIND NEWES रेस्ट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि नए साल में नगर निगम की सीमाओं के अंतिम सीमा निर्धारण का है। जनगणना कार्य के चलते एक जनवरी से सीमाएं फ्रीज होने वाली थीं, इसलिए सीएम हाउस, नगरीय प्रशासन मंत्री और एसीएस से समन्वय किया तो गजट नोटिफिकेशन में जा सका। वहीं शहर में ही 50 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत होकर निर्माण कार्य भी शुरू कराए जा चुके हैं। नुन्हाटा में फूड पार्क का प्रस्ताव भोपाल पहुंच चुका है। पांडरी में 10 हजार गोवंश की क्षमता वाला अभयारण्य बन रहा है, जिसके लिए करीब 300 बीघा जमीन आवंटित होकर टैंडर हो चुके हैं। सीवर के दूसरे चरण का कार्य 126.80 लाख करोड़ रुपए से स्वीकृत होकर टैंडर हो चुके हैं, इसी माह कार्य शुरू हो जाएगा। शहर के दबाव को देखते हुए 149 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण भी अंतिम चरण में है। ऊमरी से सगरा, नयागांव होकर टेहनगुर से यूपी को जोडऩे वाली रोड के लिए 49 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। वहीं भिण्ड के बबेड़ी से नदरौली मार्ग पर 8.28 करोड़ से रपटा व मार्ग स्वीकृत कराया है, काम शुरू हो चुका है। रेलवे क्रॉसिंग पर इसी दौरान 42 करोड़ से आरओबी बन रहा है और 3.40 करोड़ से सडक़ बन चुकी है। विधायक ने कहा कि बिजली संकट के विरुद्ध आंदोलन से ही हम विधायक बने, इसलिए आज भी हमारी प्राथमिकता है। शहर में दो एवं ग्रामीण क्षेत्र में दो विद्युत उपेंद्र स्वीकृत करवाकर बिजली संकट दूर करने का प्रयास किया है। विधायक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज फूप से खींचकर भिण्ड लाए, 85 बीघा जगह आवंटित करवाई और 2.45 करोड़ की लागत से बाउंड्रीवाल बनने के बाद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

इंदौर केस में सबसे बड़ी कार्रवाई, नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया

यह कार्य भी प्रमुख रूप से स्वीकृत होकर शुरू

-नयागांव में महाविद्यालय भवन का निर्माण जल्द होगा ताकि छात्राओं को उच्च शिक्षा मिल सके।
-क्वारी नदी के कचोंगरा घाट पर 19 करोड़ रुपए से पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत कराया गया है।
-गौरी सरोवर पर छह करोड़ से सडक़, रिटेनिंग वाल बन रही है। 2.25 करोड़ के कार्य उत्तरी हिस्से में चल रहे हैं।
-सुभाष तिराहे से इंदिरा गांधी चौराहे तक 2.50 करोड़ से स्ट्रीट लाइट के साथ सौंदर्यीकरण मंजूर।
-ऊमरी-टेहनगुर मार्ग से लहरौली मार्ग के लिए 5.22 करोड़ रुपए मंजूर।
-20 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक के लिए 27 लाख रुपए से निर्माण कार्य स्वीकृत।
-आठ ग्राम पंचायतों में 37.50 लाख रुपए प्रत्येक के हिसाब से पंचायत भवन निर्माण कार्य शुरू।
-ग्राम पंचायत हवलदार सिंह का पुरा, सिकाहटा, ऊमरी, बबेड़ी एवं सगरा में 30-30 लाख से मुक्तिधाम स्वीकृत।
-नपा कार्यालय के पीछे 12.50 करोड़ से आयुष अस्तपाल भवन स्वीकृत, जिला अस्पताल में आयुष विंग बनकर तैयार।
-50 करोड़ रुपए की लागत से सांदीपनि स्कूल भवन का निर्माण कार्य जगह आवंटित करवाकर शुरू करवावाया।
-9.59 करोड़ रुपए की लागत से एमजेएस कॉलेज परिसर में लॉ कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करवाया।

सपा कार्यालय पर हंगामा, जिया चौधरी की टिप्पणी पर भड़की करणी सेना, दोनों पक्षों में मारपीट

15 दिन के भीतर शुरू होगी नल जल आपूर्ति

विधायक ने कहा कि वर्ष 2017 में हमने ही वाटर प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया था। लेकिन उसका काम धीमा पड़ा। इस बार चुनकर आते ही फोकस किया तो अब काम लगभग पूरा है। उन्होंने सामने ही निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से बात की और पूछा कि कितने दिन में आपूर्ति चालू हो जाएगी। तो सात दिन का समय दिया है। विधायक का मानना है कि 15 दिन के भीतर आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / दो साल में 600 करोड़ के कार्य स्वीकृत और निर्माण शुरू-विधायक

