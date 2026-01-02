2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

दूर तक भरा केमिकल का दूषित पानी, बदबू से उद्योग क्षेत्र प्रभावित

निवेशकों को सहूलियत देना दूर, जरूरी सुविधा देने में रीको विफल

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Jan 02, 2026

भिवाड़ी. औद्योगिक क्षेत्र और अव्यवस्था एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। उद्यमियों ने सिस्टम की कमी के साथ उत्पादन करना सीख लिया। अधिकारियों के पास व्यवस्था सुधारने की कार्ययोजना नहीं है। तभी तो खुशखेड़ा, सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में दूषित पानी चारों तरफ भरा हुआ है और रीको इस समस्या का समाधान नहीं कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र में जब नए निवेशक भूखंड देखने जाते हैं, तब उन्हें जलभराव वाले रास्ते और स्थलों से दूर रखा जाता है। लेकिन एक बार यहां भूखंड खरीदकर उत्पादन शुरू करने वाले निवेशक दूषित पानी की बदबू से बच नहीं पाते। उद्योग क्षेत्र में जलभराव के कई स्थल हैं जहां कि दूर-दूर तक दूषित, काला, केमिकल का बदबूदार पानी भरा हुआ है। इसमें दूर से बदबू आती है। रीको के पास इसके समाधान के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी का शोधन करने में रीको विफल हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर खुशखेड़ा, कारोली में उद्योगों को रीको ने दूषित पानी के शोधन और दोबारा उपयोग की शर्त पर जमीन आवंटित की है। आवंटन शर्तों के अनुसार उद्योगों को दूषित पानी का शोधन कर दोबारा उपयोग करना होगा लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उक्त औद्योगिक इकाइयों में लगे ईटीपी प्लांट की जांच नहीं करते। फैक्ट्री संचालक ईटीपी संचालन की लागत बचाने के लिए प्लांट को बंद रखते हैं और दूषित पानी को खुले नालों में छोड़ देते हैं। थापर इंडस्ट्री के पास दूर-दूर तक दूषित पानी भरा है। जमीन में कई फीट गहराई तक दूषित पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही रीको ने एक स्थान पर बारिश जल संचयन के लिए जोहड़ की चारीदीवारी कराई है लेकिन उसमें भी नालों का दूषित पानी भरता है। जोहड़ के पानी में भी दूर से बदबू आती है। खुले नालों से दूषित पानी जोहड़ के अंदर घुसता है। उद्योग क्षेत्र में चारों तरफ दूषित पानी मिलने से औद्योगिक वातावरण खराब होता है।

फैक्ट्रियों का जो सीटीओ है, उसके अनुसार उत्पादन, दूषित पानी के शोधन और ईटीपी संचालन में कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच कराई जाएगी।

अमित जुयाल, आरओ, आरपीसीबी

दूषित पानी के शोधन के लिए एसपीवी को जमीन दी जाएगी। सीईटीपी निर्माण के लिए सरकार फंड देती है। दूषित पानी के शोधन के प्रयास तेज किए जाएंगे।
अजय गुप्ता, जीएम सिविल, रीको

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 06:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / दूर तक भरा केमिकल का दूषित पानी, बदबू से उद्योग क्षेत्र प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध खनन ने छलनी किए पहाड़, सैकड़ों फीट ऊंचाई से निकाला पत्थर

भिवाड़ी

औद्योगिक माहौल की निकल रही हवा, रीको के भूखंड में लहलहा रही फसलें

भिवाड़ी

नशा और एंजायटी का अवैध कारोबार पकड़ा, 60 करोड़ का पाउडर बरामद

भिवाड़ी

Rajasthan: अवैध नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 60 करोड़ रुपए का केमिकल जब्त, आरोपी निकले इंजीनियर, बड़ी कंपनियों में हाई पोस्ट पर थे कार्यरत

Bhiwadi-Police-Action
भिवाड़ी

औद्योगिक क्षेत्र में उपलों वाली सडक़, रास्ते पार्क में डंपिंग यार्ड

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.