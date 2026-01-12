12 जनवरी 2026,

सोमवार

भिवाड़ी

जिला अस्पताल परिसर में निर्मित होगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक

उद्योग नगरी में इलाज की सुविधाएं होंगी बेहतर, गंभीर मरीजों को मिलेगा अच्छा इलाज

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Jan 12, 2026

भिवाड़ी. निर्माणाधीन जिला अस्पताल परिसर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) भी निर्मित होगा। ब्लॉक 50बाई60 मीटर भूमि में दो मंजिल निर्माण होना है। सीसीबी निर्माण की तैयारी की जा रही है। अभी फिलहाल ट्रोमा परिसर के ऊपर और ट्रोमा परिसर के दोनों तरफ खाली जगह का सर्वे प्लान बनाकर चीफ आर्किटेक्ट जयपुर को सीसीबी की ड्राइंग सेट करने के लिए भेजा गया है। सीसीबी केलिए 18 करोड़ का बजट मिलेगा। अस्पताल परिसर में मेडिकल ऑफिसर के आठ और पैरा मेडिकल स्टाफ के 16 आवास भी निर्मित होंगे। सात करोड़ 35 लाख का कार्यादेश जारी हो गया है। स्टाफ आवास के लिए अलग से बजट स्वीकृत हुआ है। आवास की भूमि चिन्हित हो गई है। अस्पताल का निर्माण नवंबर 2024 तक पूरा होना था। निर्माण में देरी होने के बाद प्रोजेक्ट पूरा करने की अवधि बार-बार बढ़ाई गई। जून 2025 के बाद अगस्त 2025 और 11 जनवरी 2026 निर्माण पूरा करने की तिथि की तय की है। अब कार्यदायी एजेंसी ने जून 2026 तक निर्माण पूरा करने का समय मांगा है, विभाग ने मार्च 2026 तक का समय दिया है। निर्माण में देरी होने पर अभी तक 40 लाख का जुर्माना लग चुका है। जिला अस्पताल एवं ट्रोमा सेंटर के छह ब्लॉक में से पांच का काम करीब पूरा हो चुका है। डेविएशन स्वीकृति और अधिकारियों के पद रिक्त होने से कई बार निर्माण की गति रुक गई। सिविल कार्य पिछडऩे से अस्पताल के दूसरे चरण में होने वाले काम भी देरी से होंगे। दूसरे चरण में होने वाले 12.14 करोड़ के इलेक्ट्रिक, फायर फाइटिंग, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम (एमजीपीएस), ऑक्सीजन प्लांट, सीसीटीवी के टेंडर होने के बाद कार्यादेश जारी हो चुके हैं। सितंबर 2023 में प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। अस्पाताल के लिए बीडा और आवासन मंडल ने भूमि आवंटित की थी। पहले चरण में 28.79 करोड़ से निर्माण कार्य हो रहा है। अस्पताल के लिए राजस्थान आवासन मंडल ने 18676 वर्गमीटर भूमि और बीडा ने 19403 वर्गमीटर भूमि आवंटित की है। जिला अस्पताल की बेड क्षमता 150 बेड है। जिला अस्पताल एवं ट्रोमा सेंटर के लिए शासन ने 40.93 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। प्रथम चरण में 28.79 करोड़ से निर्माण हो रहा है। 12 हजार वर्गमीटर में तीन मंजिल भवन निर्माण होना है, भूतल पर इमरजेंसी और ओपीडी, प्रथम तल पर मातृ शिशु इकाई, दूसरे तल पर विभिन्न ऑपरेशन थियेटर, आईसीयू, जनरल वार्ड और तीसरे तल पर लैब रहेगी। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, मोर्चरी, लॉड्री, किचन, शुलभ कॉम्पलेक्स, बायो बेस्ट प्लांट, पानी के लिए ओवरहेड टैंक और चार लिफ्ट सहित अन्य निर्माण कार्य होंगे।

जिला अस्पताल ट्रोमा सेंटर का काम जून तक पूरा हो जाएगा। सीसीबी ब्लॉक का डिजायन तैयार किया जा रहा है।
लालाराम, सहायक अभियंता

Published on:

12 Jan 2026 07:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / जिला अस्पताल परिसर में निर्मित होगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक

