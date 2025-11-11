आसमान में छा रहे धूल के गुबार, नीले से धुंधले हो गए बादल

भिवाड़ी. औद्योगिक क्षेत्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब स्थिति में हैं। हवा इतनी खराब है कि सांस लेने लायक नहीं है। सांस लेना मजबूरी है जिससे दमा अस्थमा रोगियों की मुश्किल बढ़ सकती है और स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो सकता है। दो दिन पूर्व एक्यूआई में सुधार हुआ जो कि सोमवार सुबह फिर गड़बड़ हो गया। भिवाड़ी में एक्यूआई 334 रहा वहीं दिल्ली में 343 रहा। भिवाड़ी और दिल्ली के एक्यूआई में थोड़ ही फर्क रह गया। इसी तरह की हवा रहने पर आमजन के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। दिन में हल्की हवा भी चली लेकिन वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिली।