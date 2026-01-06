6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

भिवाड़ी

महावर समाज ने आयोजित किया 31 वां प्रतिभा सम्मान परिवार मिलन समारोह

राष्ट्र सर्वोपरी, हम राष्ट्र को सर्वस्व समर्पण करें- अजय महावर

less than 1 minute read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Jan 06, 2026

भिवाड़ी. महावर समाज का प्रतिभा सम्मान एवं परिवार मिलन समारोह आरएचबी सेक्टर चार स्थित महावर भवन में हुआ। समारोह अध्यक्ष विधायक अजय महावर ने लोगों से राष्ट्रीय हित सर्वोपरी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज की एकता से देश मजबूत होगा। इस अवसर मुख्य अतिथि उद्यमी विजय डाटा ने समाज के युवाओं से आगे आकर समाज को नई दिशा देने की बात कही। समारोह में समाज के मेधावी युवाओं एवं विभिन्न राजकीय सेवाओं में चयनित युवाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों व सरप्राइज प्रश्न एवं लकी ड्रा निकाला। कार्यक्रम में दिल्ली, अलवर, बहरोड़, खैरथल, कोटकासिम, तिजारा, गुरूग्राम, रेवाड़ी, नारनौल से समाज के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबूलाल गुप्ता, केएम गुप्ता, एनके गुप्ता, अश्वनी गुप्ता, सत्यविजय गुप्ता, कपिल गुप्ता, खूबराम गुप्ता, भूषण गुप्ता, भिवाड़ी समिति अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, सचिव नवीन गुप्ता, कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता, पुष्पा गुप्ता, उर्मिला गुता, सरोज गुप्ता, आशीष महावर, पुनीत महावर, मनीष गुप्ता, खेम गुप्ता, भगवान दास गुप्ता, सीए राकेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, नवनीत गुप्ता, किरोड़ीमल गुप्ता, योगेश गुप्ता, डॉ. राजकुमार महावर, खेम गुप्ता, राजेश गुप्ता और सीए रोहित गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 06:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / महावर समाज ने आयोजित किया 31 वां प्रतिभा सम्मान परिवार मिलन समारोह

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता को बनाएं पूंजी, मुनाफा और नुकसान व्यवसाय के दो पहलू

भिवाड़ी

प्रॉपर्टी सेक्टर में बूम, कृषि भूमि पर अवैध भूखंड़ बेचकर कमा रहे मुनाफा

भिवाड़ी

दूर तक भरा केमिकल का दूषित पानी, बदबू से उद्योग क्षेत्र प्रभावित

भिवाड़ी

अवैध खनन ने छलनी किए पहाड़, सैकड़ों फीट ऊंचाई से निकाला पत्थर

भिवाड़ी

औद्योगिक माहौल की निकल रही हवा, रीको के भूखंड में लहलहा रही फसलें

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.