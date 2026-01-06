महावर समाज ने आयोजित किया 31 वां प्रतिभा सम्मान परिवार मिलन समारोह

भिवाड़ी. महावर समाज का प्रतिभा सम्मान एवं परिवार मिलन समारोह आरएचबी सेक्टर चार स्थित महावर भवन में हुआ। समारोह अध्यक्ष विधायक अजय महावर ने लोगों से राष्ट्रीय हित सर्वोपरी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज की एकता से देश मजबूत होगा। इस अवसर मुख्य अतिथि उद्यमी विजय डाटा ने समाज के युवाओं से आगे आकर समाज को नई दिशा देने की बात कही। समारोह में समाज के मेधावी युवाओं एवं विभिन्न राजकीय सेवाओं में चयनित युवाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों व सरप्राइज प्रश्न एवं लकी ड्रा निकाला। कार्यक्रम में दिल्ली, अलवर, बहरोड़, खैरथल, कोटकासिम, तिजारा, गुरूग्राम, रेवाड़ी, नारनौल से समाज के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबूलाल गुप्ता, केएम गुप्ता, एनके गुप्ता, अश्वनी गुप्ता, सत्यविजय गुप्ता, कपिल गुप्ता, खूबराम गुप्ता, भूषण गुप्ता, भिवाड़ी समिति अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, सचिव नवीन गुप्ता, कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता, पुष्पा गुप्ता, उर्मिला गुता, सरोज गुप्ता, आशीष महावर, पुनीत महावर, मनीष गुप्ता, खेम गुप्ता, भगवान दास गुप्ता, सीए राकेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, नवनीत गुप्ता, किरोड़ीमल गुप्ता, योगेश गुप्ता, डॉ. राजकुमार महावर, खेम गुप्ता, राजेश गुप्ता और सीए रोहित गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।