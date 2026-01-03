3 जनवरी 2026,

भिवाड़ी

प्रॉपर्टी सेक्टर में बूम, कृषि भूमि पर अवैध भूखंड़ बेचकर कमा रहे मुनाफा

जमकर फल फूल रहा जमीनों का अवैध कारोबार, जिम्मेदार विभाग मौन

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Jan 03, 2026

भिवाड़ी. प्रॉपर्टी सेक्टर में बूम है। तीन चार साल से जमीनों की कीमत आसमान छू रही हैं, जिसका फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं। कृषि भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है। अवैध कॉलोनी काटकर भूखंड का बेचान किया जा रहा है। आमजन की गाड़ी कमाई को माफिया भविष्य में भूखंड के ऊंचे भाव होने का सपना दिखाकर चट कर रहे हैं। भोली जनता इनके चक्कर में आकर फंस रही है। अवैध भूखंड को बेचकर मुनाफा वसूली की इस पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार विभाग चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। कई बार बीडा अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद अवैध भूखंड के बेचान पर लगाम नहीं लगती। विभिन्न प्रकार के नियमों की गलियां निकालकर भूखंड बेचने का खेल निरंतर जारी रहता है। भूखंड कटने के बाद चादीवारी से लेकर मकान निर्मित हो जाते हैं। क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र का निरंतर विस्तार हो रहा है। जिसकी वजह से बाहर से आने वाले लोग आवासीय भूमि भी खरीदते हैं। इसके साथ ही यहां रहने वाले कर्मचारी भी निवेश की दृष्टि से भूमि खरीदते हैं। इसके साथ ही स्थानीय जन मजदूर कॉलोनी निर्मित करने के लिए जमीन खरीद लेते हैं। गत कुछ वर्ष में रीको के भूखंड भी नीलामी में ऊंची दरों पर बिके हैं। जिसका असर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास की जमीनों पर दिखता है। ऊंचा भाव मिलने पर काश्तकार भी अधिग्रहण के डर से जमीनों को बेच रहे हैं, जिसका फायदा माफिया उठाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र रामपुर मुंडाना, शाहड़ौद, कहरानी, चौपानकी, पथरेड़ी, सलारपुर, टपूकड़ा, खुशखेड़ा, कारोली, अलवर-भिवाड़ी मेगा हाईवे के आसपास सभी जगह कृषि भूमि में अवैध भूखंड काटकर बेचान किया जा रहा है। सडक़ से लगी जो भी जमीन हैं, उनके सौदे होने के बाद धड़ल्ले से प्लॉटिंग हो रही है। कृषि भूमि में भूखंड कटने के बाद पंजीयन कार्यालय में पंजीयन भी होते हैं, पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसानी से पूरी की जाती है। बीडा कार्यालय से सटी भगत ङ्क्षसह कॉलोनी और बायपास पर भी अवैध निर्माण के मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बिना सेट बैक छोड़े, जीप्लस टू की जगह तीन चार मंजिला भवनों का निर्माण कर लिया गया। ऐसे कुछ भवनों को सीज भी किया गया लेकिन सेटबेक के बिना भी इमारतों को खोल दिया गया। इसके साथ ही आवासीय परिसर में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लग रही है।

क्षेत्र में जो भी कृषि भूमि पर अवैध भूखंड काटकर बेचान किया जा रहा है, उनकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सुरेंद्र कुमार, तहसीलदार, बीडा

भिवाड़ी

