विश्व पर्यावरण दिवस विशेष : तेज गर्मी लू से अप्रेल मई में झुलसे, फिर भी हीट एक्शन प्लान नहीं किया तैयार

औद्योगिक शहर भिवाड़ी में गर्मी ने इस बार अप्रैल से ही अपना प्रचंड रूप दिखाया। तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है और आईएमडी ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल क्षेत्र प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यहां स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल और ऑटो की हजारों फैक्ट्रियां हैं। दिनभर भ_ियां चलती हैं और कंक्रीट की सडक़ों-इमारतों की वजह से अर्बन हीट आइलैंड का असर बहुत तेज है। करीब दो लाख प्रवासी मजदूर फैक्ट्रियों में शेड या खुले प्लांट में काम करते हैं। दोपहर 12 से तीन बजे सबसे ज्यादा जोखिम रहता है। गर्मियों में कई कॉलोनियों में जलापूर्ति कम हो जाती है। भिवाड़ी एनसीआर का प्रदूषित शहर है। लू के साथ प्रदूषण मिलकर हालत और खराब करता है। एचएपी के तहत सभी फैक्ट्रियों में दोपहर के समय काम को बंद रखा जाए। इस दौरान लंच ब्रेक होना चाहिए, जिससे श्रमिकों को आराम मिल सके। नगर परिषद को शहर में कई जगह हीट रिलीफ सेंटर बनाने चाहिए। यहां ठंडी हवा के साथ पानी का इंतजाम होना चाहिए।