10 जनवरी 2026,

शनिवार

भिवाड़ी

बहुप्रतीक्षित 45 – 60 मीटर सडक़ निर्माण का रास्ता साफ, शहर के विकास को मिलेंगे पंख

दोनों सडक़ बायपास को जोड़ेंगी, व्यावसायिक आवासीय क्षेत्र का होगा विस्तार

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Jan 10, 2026

भिवाड़ी. औद्योगिक नगरी में नई सडक़ों का निर्माण होने से विकास को गति मिलेगी। शहर का विस्तार होगा। नए व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र विकसित होंगे। अभी तक भिवाड़ी का आवासीय क्षेत्र यूआईटी और अरावली विहार सेक्टर में सिमटा हुआ है। क्योंकि यहीं पर सडक़ और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। आने वाले समय में 45 और 60 मीटर रोड भी विकसित होंगे। दोनों रोड के मामले लंबे समय से लंबित थे। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अब विवाद सुलझ चुका है। बीडा यहां सडक़ निर्माण कराएगी, सडक़ निर्माण के बाद आवागमन का नया मार्ग खुलेगा। शहर के पुराने मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा, नई सडक़ निर्मित होने से नए आवासीय और व्यावसायिक सेक्टर भी विकसित हो सकेंगे। अलवर बायपास शहर की प्राइम लोकेशन बन चुकी है। चार किमी की सडक़ गुरुग्राम जैसे शहरों की तरह विकसित की गई है। रात को यहां घूमने पर बड़े शहरों की तरह महसूस होता है। अब बायपास की तरह टपूकड़ा तक सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। 45 और 60 मीटर सडक़ बायपास से ही निकलेंगी। इसलिए दोनों सडक़ का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र से आने वाला ट्रैफिक बायपास पर अभी तक रेवाड़ी पलवल हाईवे, वसुंधरा नगर से भगत ङ्क्षसह कॉलोनी, मंशा चौक से पुराना डीटीओ कार्यालय, मंशा चौक से खिजूरीबास होकर बायपास की तरफ आता है। अब दो नई सडक़ निर्मित होने से छह रास्ते बायपास को जोडेंग़े, जिससे यातायात को रफ्तार मिलेगी। 45 मीटर रोड करीब एक किमी लंबाई में विकसित होगा। यूआईटी थाने से मंशा चौक तक गौरवपथ बोला जाता है। मंशा चौक से आगे जाने पर भगत ङ्क्षसह कॉलानी में घुसना पड़ता है। 45 मीटर रोड निॢमत होने के बाद मुडऩा नहीं पड़ेगा, वाहन सीधे बायपास पर आ जाएंगे। गौरवपथ की लंबाई बढ़ जाएगी। यहां कई वर्ष पहले बीडा ने जमीन अधिग्रहण किया। अधिग्रहण को हाईकोर्ट की एकल बेंच ने खारिज कर दिया था। बीडा ने अपील की, डबल बेंच ने अधिग्रहण को बहाल कर दिया है। साढ़े छह हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई थी। रोड की लंबाई में सेंटर लाइन से दोनों तरफ 45 मीटर अधिग्रहण हुआ है। सडक़ के दोनों तरफ साढ़े 22 मीटर की व्यावसायिक पट्टी विकसित होगी। 60 मीटर सडक़ पावरग्रिड के सामने से शुरू होकर करीब आठ किमी लंबी होगी। उक्त अधिग्रहण पर आवासीय सोसायटी ने रोक लगाई थी। उसका प्रोजेक्ट उक्त सडक़ के बीच में आया था। अधिग्रहण को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में मामला चला। अब यह विवाद भी सुलझ चुका है। 60 मीटर चौड़े रोड के बाद दोनों तरफ 30 मीटर अधिग्रहण किया गया है। उक्त सडक़ के दोनों तरफ प्लानिंग होनी है, ले आउट बनाया जाना है। फिलहाल 45 मीटर सडक़ निर्माण के लिए दो करोड़ का टेंडर कर दिया है।

45 मीटर सडक़ निर्माण के साथ ही 60 मीटर में विकास की योजना पर काम किया जा रहा है।
अतुल प्रकाश, सीईओ, बीडा

10 Jan 2026 06:26 pm

