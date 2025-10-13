राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक हब के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने 150 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना को दी मंजूरी

नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र: यहां की बढ़ती मांग को देखते हुए 132 केवी क्षमता के दो नए सब-स्टेशन स्थापित होंगे। इनमें से एक सब-स्टेशन इंडियन जोन में और दूसरा विशेष रूप से जापानी जोन में बनाया जाएगा, ताकि विदेशी निवेशकों को भी 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता, मनोज गुप्ता ने बताया कि परियोजना पर कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीमराणा के इंडियन जोन में 132 केवी सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। घीलोठ में 33 केवी सब-स्टेशन का कार्य लगभग पूरा होने वाला है और यह इसी साल नवबर माह से बिजली आपूर्ति शुरू कर देगा, जिससे उद्योगों को तत्काल राहत मिलेगी। संपूर्ण परियोजना के सभी तीन पावर स्टेशनों को जून 2026 तक पूरी तरह से चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।