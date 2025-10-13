Good News: राजस्थान के इस अस्पताल की बदलेगी तस्वीर, 191 करोड़ मंजूर; छत पर हेलीपैड भी बनेगा

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय। फोटो: पत्रिका
अजमेर। जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के विकास के लिए 191 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भारत लौटते ही अजमेर के लोगों को यह दीपावली तोहफा दिया है। इस राशि से अस्पताल में सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। अस्पताल में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की छत पर हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा।
साथ ही अस्पताल को 50 करोड़ रुपए जीर्णोद्धार के लिए पहले ही मिल चुके हैं। कुल 240 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का विकास होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को भारत लौटते ही जयपुर में जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। उनके निर्देश पर वित्त विभाग ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के 191 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।
पूर्व में वित्त विभाग ने 65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। जिसे अब बढ़ाकर 191 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके साथ ही अस्पताल को पूर्व में जीर्णोद्धार के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।
जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ.अनिल सामरिया ने बताया कि अस्पताल में बजट घोषणा की अनुपालना में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण के लिए योजना बनाकर विभाग को भेजी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार अब इस योजना को पूरी तरह मंजूरी मिल गई है। अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए पहले चरण में 65 करोड़, दूसरे चरण में 64 करोड़ तथा तीसरे चरण में 62 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।
राज्य सरकार ने बजट घोषणा के तहत अस्पताल के जीर्णोद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। यह राशि अस्पताल को प्राप्त हो चुकी है। इस राशि से अस्पताल में आंख, कान, नाक व गला और चेहरे से संबंधित सभी रोगों की चिकित्सा के लिए ब्लॉक तथा जीर्णोद्धार से संबंधित अन्य कामकाज कराए जाएंगे।
विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के बजट में अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने की घोषणा की थी। आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब अस्पताल विकास के लिए इतनी बड़ी धनराशि की स्वीकृति जारी की गई है। अब अजमेर संभाग के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए दिल्ली या जयपुर जाने की जरूरत नहीं पडेगी। हजारों लोगों को इससे फायदा मिलेगा।
सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अस्पताल में टीबी अस्पताल वाली जगह पर बनाया जाएगा। पहले चरण में यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग बनाए जाएंगे। अगले चरण में एंडोक्रिनोलॉजी, ओन्कोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी सहित विभाग बनाए जाएंगे। यह भवन पूरी तरह एयर कंडीशनर होंगे। भूतल पर रिसेप्शन और ओपीडी और जांच केन्द्र बनाए जाएंगे। इसकी ऊपरी मंजिलों पर आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और अन्य सुविधाएं होगी। आपातकाल की स्थिति में मेडिकल सुविधा के लिए अस्पताल की छत पर एयर एम्बुलेंस उतारने की दृष्टि से हेलीपैड भी बनाया जाएगा।
