Good News: राजस्थान के इस अस्पताल की बदलेगी तस्वीर, 191 करोड़ मंजूर; छत पर हेलीपैड भी बनेगा

सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अस्पताल में टीबी अस्पताल वाली जगह पर बनाया जाएगा। पहले चरण में यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग बनाए जाएंगे। अगले चरण में एंडोक्रिनोलॉजी, ओन्कोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी सहित विभाग बनाए जाएंगे। यह भवन पूरी तरह एयर कंडीशनर होंगे। भूतल पर रिसेप्शन और ओपीडी और जांच केन्द्र बनाए जाएंगे। इसकी ऊपरी मंजिलों पर आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और अन्य सुविधाएं होगी। आपातकाल की स्थिति में मेडिकल सुविधा के लिए अस्पताल की छत पर एयर एम्बुलेंस उतारने की दृष्टि से हेलीपैड भी बनाया जाएगा।