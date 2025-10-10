राजस्थान में यहां बनेगा टू-लेन रेलवे अंडरब्रिज, नेशनल हाइवे बाइपास की राह होगी आसान

Photo: AI generated
जालोर। सामतीपुरा रोड शनिधाम समेत नेशनल हाइवे बाइपास तक पहुंचने में भविष्य में और आसानी होगी। रेलवे कंस्ट्रक्शन डिमार्टमेंट ने इस मार्ग पर सी-44 पर क्रॉसिंग पर बार बार लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए रेलवे अंडरब्रिज निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार किया था। जिसकी स्वीकृति जारी हुई है।
इस मार्ग पर वर्तमान में 1 लाख से अधिक टीवीयू है और वर्तमान में ट्रेफिक लोड और बढ़ता जा रहा है। अब इस क्रॉसिंग को बंद किया जाएगा और इसके स्थान पर रेलवे अंडरब्रिज बनेगा। खास बात यह है कि यहां अंडरब्रिज टू-लेन बनेगा। जिसमें ट्रक-ट्रेन, कार, बस समेत अन्य भारी वाहन भी आसानी से आवाजाही कर सकेंगे।
धवला रोड पर बने रेलवे अंडरब्रिज की तरह ही यह भी टूलेन का बनेगा। इस अंडरब्रिज की चौड़ाई और ऊंचाई 4.50-4.50 मीटर की होगी। वहीं दोहरीकरण प्रोजेक्ट को देखते हुए इस अंडरब्रिज की लंबाई 50 फीट तक होगी।
किसी भी रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए कम से कम 1 लाख टीवीयू अनिवार्य है। तीन साल पूर्व हुई गणना के अनुसार सी-44 सामतीपुरा रोड का टीवीयू 76153 था। वर्तमान में 1 लाख से अधिक टीवीयू है। जो रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के मानक भी पूरे करता है। बता दें टीवीयू संबंधित रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाले वाहनों की काउंटिंग है। जिसकी गणना रेलवे की टीम टीवीयू (टे्रन व्हीकल यूनिट) सर्वे में स्वयं करती है।
अंडरब्रिज कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। उस समय टे्रनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। दूसरी तरफ करीब 1 माह तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद रहेगी।
वाहन चालकों की सहूलियत के लिए पहले स्तर पर एफसीआई सी-45 रेलवे क्रॉसिंग की सडक़ों को दुरुस्त किया जाएगा। ताकि वाहनों की आवाजाही उस मार्ग से आसानी से हो सके। बता दें सामतीपुरा मार्ग के कार्य के पूर्ण होने के बाद सी-45 एफसीआई रेलवे क्रॉसिंग पर भी रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया जाना है।
सामतीपुरा रोड सी-44 क्रॉसिंग से 300 मीटर की दूरी पर ही नेशनल हाइवे 325 बायपास के आर्च ब्रिज का काम भी जारी है। इस कार्य के लिए भी रेलवे की ओर से ब्लॉक जारी होने का इंतजार है। रेलवे की ओर से तारीख जारी होने के साथ ही दोनों कार्य हो सकेंगे।
रेलवे जानकारी के अनुसार कार्य के लिए तारीख तय होने के साथ ही उस दिन इस रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के लिए सी-44 पहले पटरियां हटाई जाएंगी और उसके बाद बड़ी हाइड्रो के्रन की सहायता से सीमेंटेड तैयार ब्लॉक को खोदे गए गड्ढों में फिट किया जाएगा। लगभग दो दिन में औसतन 5 से 7 घंटे के ब्लॉक में यह कार्य कर लिया जाएगा। यह काम होने के बाद भीतर सीमेंटेड रोड, सीमेंटेड पक्की दीवार का काम किया जाएगा। काम शुरु होने के साथ लगभग 30 दिन में इसे पूरा कर लिया जाएगा।
