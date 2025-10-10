राजस्थान में यहां बनेगा टू-लेन रेलवे अंडरब्रिज, नेशनल हाइवे बाइपास की राह होगी आसान

रेलवे जानकारी के अनुसार कार्य के लिए तारीख तय होने के साथ ही उस दिन इस रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के लिए सी-44 पहले पटरियां हटाई जाएंगी और उसके बाद बड़ी हाइड्रो के्रन की सहायता से सीमेंटेड तैयार ब्लॉक को खोदे गए गड्ढों में फिट किया जाएगा। लगभग दो दिन में औसतन 5 से 7 घंटे के ब्लॉक में यह कार्य कर लिया जाएगा। यह काम होने के बाद भीतर सीमेंटेड रोड, सीमेंटेड पक्की दीवार का काम किया जाएगा। काम शुरु होने के साथ लगभग 30 दिन में इसे पूरा कर लिया जाएगा।