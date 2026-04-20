Rajasthan: सरकारी नौकरी से VRS लेकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों में पहुंचा टर्नओवर, कर्मचारियों को दे रहे लाखों रुपए सैलरी

सितंबर 1980 में राजस्थान वित्त निगम में सहायक प्रबंधक के पद पर जयपुर शाखा में नियुक्ति मिली। वित्त निगम में 2004 तक सेवाएं दीं। अलवर में नियुक्ति के दौरान प्रदेश सरकार ने वीआरएस स्कीम लागू की थी, कि अगर कोई कर्मचारी अपना काम करना चाहे तो वह पांच साल का अवकाश ले सकता था, पांच साल के बाद दोबारा नियुक्ति ले सकता था। अथवा वीआरएस ले सकता था। उस समय मेरी उम्र 48 साल थी। हम नौकरी में भी मेहनत करते थे, इसलिए खुद का व्यवसाय करने की सोची और एक तरफ का मन बनाया और वीआरएस लिया।