भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के साथ हुआ बड़ा हादसा, लाइव कॉन्सर्ट के दौरान लोग बरसाने लगे पत्थर

Submitted by:

Pawan Singh Gets Attacked With Stone: उत्तर प्रदेश के बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर पत्थर से हमला कर दिया गया। इस घटना की एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में पवन सिंह पत्थर मारने वाले से सवाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

Bhojpuri Actor and singer Pawan Singh Injured during live performance, Audience Stones Pelted At Singer