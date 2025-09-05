Monalisa Father Dies: फेमस एक्ट्रेस के पिता का निधन, परिवार में पसरा मातम

Monalisa Father Passed Away: भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता का 3 सितंबर 2025 को निधन हो गया है। इस दुखद खबर को मोनालिसा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट भी लिखा है, जिसे पढ़कर हर कोई भावुक हो रहा है अब उनके फैंस उनके पिता को श्रद्धांजलि और एक्ट्रेस को सांत्वना दे रहे हैं।
मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिता को याद करते हुए अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक लंबा और दिल छू लेने वाला नोट लिखा। मोनालिसा ने लिखा, "मेरे प्यारे बाबा, आप सबसे मजबूत और खुशमिजाज इंसान थे। आप हमें छोड़कर स्वर्ग चले गए। आपकी आंखों में आखिरी पल तक जिंदगी थी। मैं सिर्फ हमारी खुशियों की यादें संजोकर रखना चाहती हूं, क्योंकि आपको हमेशा मस्ती, डांस, खाना और पार्टी करना पसंद था।"
पिता को याद करते हुए मोनालिसा ने आगे लिखा, "अब मुझे आपके जन्मदिन की बधाई, ग्रॉसरी लिस्ट, खाने का ऑर्डर या मोबाइल रिचार्ज के लिए फोन नहीं आएगा। आपकी ये कमी हमेशा खलेगी। लेकिन मुझे पता है, आप मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहेंगे। शांति से आराम करें, बाबा। मैं आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। आपकी मुन्नी।"
मोनालिसा के इस पोस्ट पर उनके पति और एक्टर विक्रांत सिंह राजपूत ने 'ओम शांति' लिखकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके अलावा, खुशी दुबे, रितु चौधरी सेठ, पूजा बनर्जी और आम्रपाली दुबे जैसे कई सेलेब्स ने कमेंट्स में एक्ट्रेस के पिता को श्रद्धांजलि दी और मोनालिसा को इस मुश्किल घड़ी में मजबूत रहने के लिए कहा।
मोनालिसा, जिनका असली नाम अंतरा बिस्वास है, वह भोजपुरी की एक सुपरस्टार हैं। वह 'बिग बॉस 10' और 'नच बलिए 8' जैसे रियलिटी शोज के साथ-साथ 'नजर' और 'नमक इस्क का' जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। उनकी हाल ही में वेब सीरीज 'जुड़वा जाल' भी काफी पसंद की गई थी।