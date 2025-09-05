Monalisa Father Dies: फेमस एक्ट्रेस के पिता का निधन, परिवार में पसरा मातम

Monalisa Father Passed Away: भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता का 3 सितंबर 2025 को निधन हो गया है। इस दुखद खबर को मोनालिसा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट भी लिखा है, जिसे पढ़कर हर कोई भावुक हो रहा है अब उनके फैंस उनके पिता को श्रद्धांजलि और एक्ट्रेस को सांत्वना दे रहे हैं।