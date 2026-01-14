हाथ में कोबरा लिए दिखीं भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस, सामने आया वीडियो

देखिए काजल राघवानी का 'सर्प प्रेम (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Kajal Raghwani Snake Video: भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री काजल राघवानी अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए जानी जाती हैं। वे अपनी हर छोटी-बड़ी बात फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।इस बीच मकर संक्रांति के मौके पर काजल बनारस पहुंचीं। यहां उन्होंने गंगा जी में पवित्र स्नान किया और अस्सी घाट पर बोटिंग का मजा भी लिया।
इसी स्थल से एक्ट्रेस काजल ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिसे देखकर हर किसी की सांसे थम सकती हैं। वीडियो में काजल अपने हाथों में कोबरा लिए हुए नजर आ रही हैं। सांप उनके हाथ पर रेंगता रहा, लेकिन काजल बिल्कुल भी नहीं घबराईं। बल्कि वे बड़े प्यार से उसे सहला रही थीं।
वीडियो को पोस्ट करते हुए काजल ने लिखा, “सपना सच हो गया। जो मैं महसूस कर रही हूं, उसे शब्दों में नहीं कह सकती। आपके साथ होने से मैं धन्य हूं। मैं महादेव से हमेशा प्यार करती रहूंगी।”बता दें काजल भगवान शिव को अपना सब कुछ मानती हैं। वे कोबरा को महादेव का रूप मानकर उनसे आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करती हैं। उनके किए गए पोस्ट में देखा जा सकता है, एक्ट्रेस के हाथ पर सर्प का टैटू बना है।
मान्यता है कि वासुकी नाग समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव के गले में सुशोभित हुए थे।इसलिए देशभर में कोबरा को शिव का प्रतीक माना जाता है और धार्मिक रूप से उसका सम्मान किया जाता है।
काजल की हालिया फिल्म
काजल राघवानी को हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘मैं कौन हूं’ में देखा गया था। यह फिल्म छोटे गांवों में होने वाले तंत्र-विद्या और काला जादू की कहानी दिखाती है।फिल्म का निर्देशन मृत्युंजय श्रीवास्तव ने किया है और इसे मुरलीधर चतुर्वेदी ने प्रोड्यूस किया है।फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज हुई थी।
