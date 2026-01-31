31 जनवरी 2026,

शनिवार

भोपाल

104 पर पहुंचे 26 हजार से ज्यादा कॉल, हर चौथा फोन ‘तनाव का शिकार’

104 Helpline: 2025 की 104 और 108 नंबर हेल्पलाइन पर पहुंचे कॉल्स से बड़ा खुलासा, एमपी में लगातार बढ़ रहे हैं मानसिक रोगी...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 31, 2026

104 Helpline record big revealed mental health cases increased in MP

104 Helpline record big revealed mental health cases increased in MP(photo patrika)

104 Helpline: पढ़ाई का दबाव, कॅरियर की अनिश्चितता, पारिवारिक कलह और बीमारी होने का डर, ये सब आम लोग विशेषकर युवाओं की मानसिक सेहत पर भारी पड़ रहे हैं। तनाव में कई बार आत्मघाती प्रवृत्ति तक पहुंच जाते हैं। इसका खुलासा 108 एंबुलेंस की 104 हेल्पलाइन की वार्षिक रिपोर्ट 2025 में हुआ है। इस रिपोर्ट में मानसिक तनाव के मामलों में एमपी में लगातार बढ़ोतरी सामने आई है।

हर चौथा कॉल तनाव से जुड़ा

2025 में 104 हेल्पलाइन पर 26 हजार से अधिक कॉल आए। रिपोर्ट के अनुसार, कुल कॉल में से 24 प्रतिशत मामले सीधे तौर पर मानसिक तनाव से जुड़े थे। वहीं, 18 प्रतिशत कॉल शारीरिक परेशानियों को लेकर आए। विशेषज्ञों के अनुसार ये आंकड़े बताते हैं कि लोग इलाज से पहले सलाह और मानसिक सहारे की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

मेडिकल एडवाइस और बीमारी संबंधित आए कॉल

- स्किन इचिंग - 17 प्रतिशत

- फीवर - 13 प्रतिशत

- पेट दर्द - 10 प्रतिशत

- सिर दर्द - 8 प्रतिशत

104 हेल्पलाइन पर आए कॉल एक नजर में

- मेडिकल एडवाइस - 4,792

- काउंसलिंग - 4,888

- शिकायत - 3,113

- जानकारी - 10,428

काउंसलिंग संबंधित कॉल

- तनाव -35 प्रतिशत

- शारीरिक समस्या - 30 प्रतिशत

- कॅरियर संबंधी - 12 प्रतिशत

- सैक्सुअल संबंध - 11 प्रतिशत

जानकारी संबंधित कॉल

-सरकारी योजना संबंधी - 35 प्रतिशत

-अस्पताल से जुड़ी -21 प्रतिशत

-आयुष्मान संबंधी 22 प्रतिशत

भोपाल
