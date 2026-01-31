104 पर पहुंचे 26 हजार से ज्यादा कॉल, हर चौथा फोन ‘तनाव का शिकार’

104 Helpline: पढ़ाई का दबाव, कॅरियर की अनिश्चितता, पारिवारिक कलह और बीमारी होने का डर, ये सब आम लोग विशेषकर युवाओं की मानसिक सेहत पर भारी पड़ रहे हैं। तनाव में कई बार आत्मघाती प्रवृत्ति तक पहुंच जाते हैं। इसका खुलासा 108 एंबुलेंस की 104 हेल्पलाइन की वार्षिक रिपोर्ट 2025 में हुआ है। इस रिपोर्ट में मानसिक तनाव के मामलों में एमपी में लगातार बढ़ोतरी सामने आई है।