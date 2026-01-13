भोपाल में बड़ी कार्रवाई, 11 अधिकारी-कर्मचारियों को किया निलंबित, मची खलबली

भोपाल में 11 अधिकारी-कर्मचारियों को किया निलंबित
Bhopal- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी अमले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भोपाल नगर निगम के 11 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। निगम के स्लॉटर हाउस को भी बंद कर दिया गया है। स्लॉटर हाउस में गाय काटने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। एक अधिकारी सहित 11 कर्मचारियों के निलंबन से निगम में खलबली मच गई।
मंगलवार को भोपाल नगर निगम की महापौर परिषद की बैठक में गोवध पर जमकर हंगामा हुआ। एमआइसी की बैठक में निगमाध्यक्ष किशन सूर्यवंशी अफसरों पर बरसे। उन्होंने कहा कि संगठनों ने इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन हमारे अधिकारी चुपचाप बैठे रहे।
गोवध मामले में भोपाल नगर निगम की खासी किरकिरी हुई है। इसके बाद स्लॉटर हाउस को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। निगम का कहना है कि अब वह शहर में जानवरों की स्लॉटरिंग के लिए कोई इंतजाम नहीं करेगा। शहर के बाहर व्यवस्था करने की जवाबदेही प्रशासन के जिम्मे की जा रही है।
स्लॉटर हाउस केस पर निगम कर्मचारी और अधिकारी पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। मामले में लापरवाही बरतने पर निगम के कुल 11 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीपी गौर को भी निलंबित किया गया है। उन्हें हटाकर मूल शाखा में भेजा गया है।
इधर स्लॉटर हाउस में जानवरों की कटाई करने वाली लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके मालिक असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा वाला पर भी कार्रवाई की। कंपनी और असलम कुरैशी को आजीवन ब्लैकलिस्ट किया गया है।
