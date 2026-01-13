भोपाल में बड़ी कार्रवाई, 11 अधिकारी-कर्मचारियों को किया निलंबित, मची खलबली

Bhopal- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी अमले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भोपाल नगर निगम के 11 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। निगम के स्लॉटर हाउस को भी बंद कर दिया गया है। स्लॉटर हाउस में गाय काटने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। एक अधिकारी सहित 11 कर्मचारियों के निलंबन से निगम में खलबली मच गई।