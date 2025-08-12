हो जाएं अलर्ट ! सामने आए 112 डेंगू-चिकनगुनिया के मरीज, 40 हॉट-स्पॉट चिन्हित

MP News: बारिश थमने के साथ ही प्रदेश की राजधानी भोपाल में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक कुल 112 लोग इन बीमारियों से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें डेंगू के 57 और चिकनगुनिया के 55 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार नमूनों की जांच में डेंगू की तुलना में चिकनगुनिया के अधिक मामले सामने आ रहे हैं।