हो जाएं अलर्ट ! सामने आए 112 डेंगू-चिकनगुनिया के मरीज, 40 हॉट-स्पॉट चिन्हित

MP News: बारिश थमने के साथ ही प्रदेश की राजधानी भोपाल में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक कुल 112 लोग इन बीमारियों से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें डेंगू के 57 और चिकनगुनिया के 55 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार नमूनों की जांच में डेंगू की तुलना में चिकनगुनिया के अधिक मामले सामने आ रहे हैं।
अगस्त माह में डेंगू के 107 नमूनों की जांच की गई और तीन नए मरीज पाए गए, जबकि चिकनगुनिया के 63 नमूनों की जांच की गई। इसमें दो नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बरसात का पानी जगह-जगह जमा होने से मच्छरों का प्रजनन बढ़ रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा हो गया है।
बारिश के बाद जलभराव, नालियों के जाम रहने और घरों के आसपास लंबे समय तक पानी जमा रहना, मच्छरों का लार्वा पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। कुछ क्षेत्रों में नियमित सफाई और फॉगिंग की कमी से स्थिति और बिगड़ी है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में यह भी सामने आया कि कई घरों के कूलर, टंकी और कबाड़ में जमा पानी में एडीज मच्छर का लार्वा पाया गया।
राजधानी के विभिन्न इलाकों में डेंगू और चिकनगुनिया के कुल 40 हॉट-स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शाहजहांनाबाद, कोहेफिजा, छोला, जहांगीराबाद, बागसेवनिया, करोद, गोविंदपुरा, अशोका गार्डन और बरखेड़ी समेत करीब एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां व बस्तियां डेंगू और चिकनगुनिया के हॉट-स्पॉट के रूप में चिन्हित की गई हैं।
अयोध्या नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद के विभिन्न इलाकों में डेंगू के अधिक मरीज पाए जा रहे हैं, जबकि साकेत नगर, अशोका गार्डन और अवधपुरी के विभिन्न इलाकों में चिकनगुनिया के ज्यादा मामले सामने आए हैं। बागसेवनिया में डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के अधिक मामले पाए गए हैं। इन क्षेत्रों में पिछले दो सप्ताह में मरीजों की संख्या ज्यादा देखने मिली है। यहां लगातार मरीज मिल रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है।
स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीम हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में विशेष निगरानी के साथ ही दवा छिड़काव, लार्वा नष्ट करने के लिए एंटी-लार्वा स्प्रे अभियान तेज करने के साथ ही घर-घर सर्वे कर रही है। हर रोज सुबह से शाम तक हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में घर-घर जाकर लार्वा नष्ट कर रही हैं और लोगों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपाय बता रही है।
बारिश होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर लार्वा नष्ट करने का अभियान तेज कर दिया है। एंटी-लार्वा दवा छिड़काव और घर-घर सर्वे किया जा रहा है। नागरिकों से अपील है कि वे घरों और आसपास पानी न जमने दें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। -डॉ. मनीष शर्मा, सीएमएचओ, भोपाल