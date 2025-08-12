एमपी के किसानों को बड़ी राहत, सरकार ने बैंक खातों में डाले 1383 करोड़ रुपए

Farmers- मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने उनके बैंक खातों में 1383 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। ये पैसे फसल बीमा की राशि के हैं जोकि देशभर की तरह प्रदेश ​के किसानों को भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के किसानों के बीमा खातों में डाली गई यह राशि करीब 3 सालों की अलग-अलग फसल बीमा की है। उन्होंने प्रदेश के किसानों को इस राहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है।