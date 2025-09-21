एमपी में 14 आरक्षकों ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा, 5 अफसरों के खिलाफ जांच के निर्देश

MP News: पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इंदौर में प्रशिक्षण ले रहे नव आरक्षकों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 14 नव आरक्षकों द्वारा ट्रेनिंग में छुट्टी के लिए धांधली की। अन्य प्रतियोगी परीक्षा के नाम फर्जी एडमिट कार्ड बनाकर 9 माह की ट्रेनिंग में ज्यादा छुट्टियां लीं। इसकी जांच में खुलासे के बाद पीएचक्यू ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया है कि इन्होंने अन्य अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड लेकर उसमें छेड़छाड़ की गई और फर्जी एडमिट कार्ड विभाग में लगाए। बता दें, इन फर्जीवाड़े में 13 महिला आरक्षक शामिल मिलीं। खुलासे के बाद इन्हें ट्रेनिंग अवधि पूरी होने से ठीक 10 दिन पहले बाहर कर दिया गया है।