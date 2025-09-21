Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में 14 आरक्षकों ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा, 5 अफसरों के खिलाफ जांच के निर्देश

MP News: पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इंदौर में प्रशिक्षण ले रहे नव आरक्षकों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 14 नव आरक्षकों द्वारा ट्रेनिंग में छुट्टी के लिए धांधली की।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 21, 2025

Police Training Center Indore
Police Training Center Indore 14 आरक्षकों ने ट्रेनिंग में छुट्टी के नाम पर किया फर्जीवाड़ा, पीएचक्यू ने बैठाई जांच (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इंदौर में प्रशिक्षण ले रहे नव आरक्षकों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 14 नव आरक्षकों द्वारा ट्रेनिंग में छुट्टी के लिए धांधली की। अन्य प्रतियोगी परीक्षा के नाम फर्जी एडमिट कार्ड बनाकर 9 माह की ट्रेनिंग में ज्यादा छुट्टियां लीं। इसकी जांच में खुलासे के बाद पीएचक्यू ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया है कि इन्होंने अन्य अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड लेकर उसमें छेड़छाड़ की गई और फर्जी एडमिट कार्ड विभाग में लगाए। बता दें, इन फर्जीवाड़े में 13 महिला आरक्षक शामिल मिलीं। खुलासे के बाद इन्हें ट्रेनिंग अवधि पूरी होने से ठीक 10 दिन पहले बाहर कर दिया गया है।

अफसरों पर भी गाज

इस मामल में पीएचक्यू ने बगैर जांच छुट्टी देने वाले इंदौर पीटीएस में पदस्थ दो डीएसपी सहित 5 अफसर के विरुद्ध भी विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। बता दें, कुल नौ माह की ट्रेनिंग में दो सेमेस्टर होते हैं। इस दौरान सिर्फ सात दिन का अवकाश दिया जाता है। वैध कारण पर पांच दिन का अवकाश और परीक्षा के लिए 10 दिन की छुट्टी मिलती है।

जांच टीम गठित

फर्जीवाड़े की जांच पीएचक्यू के प्रशिक्षण शाखा में पदस्थ एआइजी निमिषा पांडे के द्वारा की गई। इसमें जाली दस्तावेज बनाने का खुलासा हुआ। पूरे मामले की जांच के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकार एडीजी प्रशिक्षण को सौंपी गई। जिसके तुरंत बाद ही सभी आरक्षकों को उनके मूल इकाइकों में वापस भेज दिया गया। अब उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की तैयारी है।

जांच के निर्देश

ट्रेनिंग के दौरान अवकाश की अवधि निर्धारित रहती है। इसमें नियमत: छुट्टी बढ़ती हैं। पीटीएस में कुछ प्रशिक्षु आरक्षकों ने फर्जी प्रवेश पत्र दिखाकर अतिरिक्त छुट्टियां लीं। मामले में दोषियों पर विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं।- राजाबाबू सिंह, एडीजी प्रशिक्षण

Published on:

21 Sept 2025 11:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 14 आरक्षकों ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा, 5 अफसरों के खिलाफ जांच के निर्देश

