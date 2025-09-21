Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मेट्रो का काउंट डाउन शुरू, 25-26 को होगा अंतिम सिक्योरिटी ऑडिट

MP News: भोपाल मेट्रो ट्रेन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 25 और 26 सितंबर को अंतिम सिक्योरिटी ऑडिट के बाद इसे कमर्शियल रन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 21, 2025

Bhopal Metro
Bhopal Metro (फोटो सोर्स : @OfficialMPMetro)

MP News:भोपाल मेट्रो ट्रेन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 25 और 26 सितंबर को अंतिम सिक्योरिटी ऑडिट के बाद इसे कमर्शियल रन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम सर्वे करने के लिए 24 सितंबर की रात में भोपाल पहुंच जाएगी। फिर 25 और 26 सितंबर को निरीक्षण करेगी। मेट्रो के लिए सीएमआरएस का दौरा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 'ओके' रिपोर्ट मिलने के बाद ही कमर्शियल रन यानी, आम लोगों के लिए मेट्रो दौड़ना शुरू होती है। मेट्रो अफसरों बोल्ट से लेकर सिग्नल, इंट्री-एग्जिट गेट, डिपो तक देखेगी। सब कुछ पैमाने और सुरक्षा के लिहाज से परफेक्ट मिलता है तो ओके रिपोर्ट दी जाएगी।

इस प्रकार होगा सर्वे

पहली टीम 25 और 26 सितंबर को दौरा करेगी। डिपो में मेट्रो की सभी जरूरतें जानी जाएंगी। वहीं, मेट्रो के अंदर फंक्शन, सॉफ्टवेयर के बारे में जानेगी। यदि कहीं कोई खामी मिलती है तो उसे तुरंत सुधरवाएगी। दूसरी टीम कमिश्नर जनक कुमार गर्ग के साथ आएगी और हर वो बात जानेगी, जो मेट्रो के संचालन के लिए जरूरी है।

अक्टूबर में कमर्शियल रन प्रस्तावित

अक्टूबर में मेट्रो का कमर्शियल रन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं, वे भोपाल मेट्रो के पहले यात्री भी बन सकते हैं। 31 मई को इंदौर मेट्रो को भोपाल से हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद से भोपाल मेट्रो को लेकर तेजी से काम शुरू हो गया। मेट्रो के जिन 3 स्टेशन के काम बचे हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है। राजधानी में पहली बार मेट्रो 3 अक्टूबर 2023 को पटरी पर दौड़ी थी।

21 Sept 2025 07:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मेट्रो का काउंट डाउन शुरू, 25-26 को होगा अंतिम सिक्योरिटी ऑडिट

