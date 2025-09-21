मेट्रो का काउंट डाउन शुरू, 25-26 को होगा अंतिम सिक्योरिटी ऑडिट

MP News:भोपाल मेट्रो ट्रेन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 25 और 26 सितंबर को अंतिम सिक्योरिटी ऑडिट के बाद इसे कमर्शियल रन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम सर्वे करने के लिए 24 सितंबर की रात में भोपाल पहुंच जाएगी। फिर 25 और 26 सितंबर को निरीक्षण करेगी। मेट्रो के लिए सीएमआरएस का दौरा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 'ओके' रिपोर्ट मिलने के बाद ही कमर्शियल रन यानी, आम लोगों के लिए मेट्रो दौड़ना शुरू होती है। मेट्रो अफसरों बोल्ट से लेकर सिग्नल, इंट्री-एग्जिट गेट, डिपो तक देखेगी। सब कुछ पैमाने और सुरक्षा के लिहाज से परफेक्ट मिलता है तो ओके रिपोर्ट दी जाएगी।