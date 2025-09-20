दिसंबर तक सडक़ों पर दौड़ेंगी ई-बसें, जल्द तैयार होंगे डिपो

MP News: नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद अब बीसीएलएल ने दिसंबर से ई-बसों को सड़को पर उतारने का नया दावा किया है। इससे पहले तीन बार इस प्रकार की घोषणा की जा चुकी है। यदि इस बार ये दावा सही साबित हुआ तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। जनता अभी जैसे तैसे ई-रिक्शा और ब्लू लाइन बसों के सहारे अपना सफर तय कर रही है। ये हाल तब है जब लोगों ने महंगी दरों पर महापौर पास खरीदकर लो फ्लोर बसों में सफर का सपना देखा था। पीएम ई-बस सेवा के फेस-1 में 100 बसें मिलेंगी। इसके लिए दो नए डिपो संत हिरदाराम नगर और कस्तूरबा नगर में बनाए जा रहे है। नए बस ऑपरेटर का चयन भी हो चुका है। वहीं, दूसरे फेस में 95 बसे आएंगी। आरिफ नगर और कोलार रोड पर नए डिपो बनेंगे।