सस्पेंड होंगे ये पुलिसकर्मी, अधिकारियों ने बैठक में दे दी चेतावनी

जिस पॉइंट से ट्रक नो एंट्री में घुसा था, पत्रिका ने उन स्थानों को स्कैन किया था। उस समय वीवीआइपी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन पुलिसकर्मी आराम की मुद्रा में दिखे। गुरुवार को पलासिया स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में इसे लेकर बैठक बुलाई गई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आरके सिंह ने बताया कि रास्ते में बस रोककर सवारी उतारने वालों पर सख्ती की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि स्टॉप पॉइंट या स्टैंड पर ही बस रूके। जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पॉइंट पर नहीं रहेंगे, उन्हें निलंबित किया जाएगा। रांग साइड आने और लेट टर्न बाधित करने वालों को लेकर ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।