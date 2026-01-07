MP पुलिस की बड़ी तैयारी, जल्द बनाएगी खुद का ‘सैटेलाइट नेटवर्क’

MP News:मप्र पुलिस अब हाईटेक पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क पर निर्भरता खत्म कर पुलिस खुद का कम्यूनिकेशन सिस्टम तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। नए साल में पुलिस अपने सैटेलाइट (LEO Satellite) की तैयारी शुरू कर रही है। इसके साथ ही सिंहस्थ से पहले प्रदेश में पहली बार फिक्स्ड विंग ड्रोन का उपयोग शुरू होगा। यह प्रोजेक्ट अपने शुरुआती चरण में है और इसकी जिम्मेदारी इंदौर स्थित पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल (पीआरटीएस) के अधिकारियों को सौंपी है। टीम वर्तमान में इसकी तकनीकी आवश्यकताओं और आवश्यक डेटा जुटाने पर शोध कर रही है।