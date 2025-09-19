भाजपा विधायक का निकला पसीना, कोर्ट ने पूछा- क्यों न इन्हें जेल भेजा जाए?

MP News: इंदौर चेक बाउंस मामले में गुरुवार को भोजपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा की कोर्ट ने लू उत्तार दी। इंदौर के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एमपी/एमएलए) देव कुमार की कोर्ट में पेश विधायक पटवा(BJP MLA Surendra Patwa) से कोर्ट ने पूछा- आप इतने बड़े हो गए हैं कि टीआइ को घर से भगाएंगे। उन्हें वारंट तामील नहीं करने देंगे। आपके खिलाफ 19 स्थायी वारंट है, समझ गए। कोर्ट ने विधायक के वकील से पूछा-क्यों न इन्हें जेल भेजा जाए? आप बताएं। यह सुनते ही पटवा सहम गए। पसीना पोंछते नजर आए।