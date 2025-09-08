भोपाल में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा की आत्महत्या से फैली सनसनी, मौत का कारण निकला डिप्रेशन

School Girl Suicide : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिन पहले ही एक निजी स्कूल की खिड़की से कूदकर एक 6 वर्षीय छात्रा द्वारा आत्महत्या की कोशिश का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि, उसके अगले दिन रविवार को यहां एक और स्कूली छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर शहर में सनसनी फैला दी है। शहर के कोहेफिजा इलाके में रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
मामले की जांच में जुटी कोहेफिजा पुलिस का कहना है कि, शहर के लालघाटी इलाके की ओम नगर कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र खुशलानी का पिछले दिनों उनकी पत्नी से तलाक हो गया है। उनकी 14 वर्षीय इकलौती बेटी रेचल खुशलानी माता पिता की तलाक के बाद से ही अपने दादा-दादी के साथ रह रही थी। घर में उसका कमरा भी अलग था। रविवार सुबह पिता अपने काम से निकल गए थे। घर में दादा-दादी थे, जो अपने कमरे में थे। जबकि, स्कूल की छुट्टी होने के कारण छात्रा भी अपने कमरे में थी।
रविवार देर शाम तक जब बच्ची कमरे से नहीं निकली। उसने कुछ खाया-पिया भी नहीं था। ऐसे में उसके दादा उसे कुछ खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में गए थे, जहां उन्होंने देखा कि, छात्रा फंदे पर लटकी है। परिजन उसे फंदे से उतारकर तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इधर, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी देते हुए एसआई दीपक ने बताया कि, पूछताछ में छात्रा के दादा से पता चला है कि, लड़की बेहद गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई थी। माता-पिता का तलाक होने के बाद से वह तनावग्रस्त रहती और हमेशा किसी से बात किए बिना अकेली रहने लगी थी। इसी के चलते उसने ये कदम उठाया होगा। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।