भोपाल में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा की आत्महत्या से फैली सनसनी, मौत का कारण निकला डिप्रेशन

मामले की जांच में जुटी कोहेफिजा पुलिस का कहना है कि, शहर के लालघाटी इलाके की ओम नगर कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र खुशलानी का पिछले दिनों उनकी पत्नी से तलाक हो गया है। उनकी 14 वर्षीय इकलौती बेटी रेचल खुशलानी माता पिता की तलाक के बाद से ही अपने दादा-दादी के साथ रह रही थी। घर में उसका कमरा भी अलग था। रविवार सुबह पिता अपने काम से निकल गए थे। घर में दादा-दादी थे, जो अपने कमरे में थे। जबकि, स्कूल की छुट्टी होने के कारण छात्रा भी अपने कमरे में थी।