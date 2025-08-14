15 अगस्त को जेल से आजाद होंगे 156 कैदी, शासन ने माफ कर दी सजा

Independence Day 2025: लोगों को जाने-अनजाने में हुए अपराध की सजा देने के लिए जेल की सजा दी जाती है, ऐसे में लोगों का पूरा जीवन ही जेल की सलाखों के पीछे कट जाता है, लेकिन इस दौरान कई ऐसे कैदी भी होते हैं, जिनके आचरण में बदलाव आ जाता है और वे फिर से नया जीवन जीने की चाह रखते हैं। ऐसे ही करीब 156 कैदियों को इस बार स्वतंत्रता दिवस(Independence Day 2025) के अवसर पर रिहा किया जाएगा, वे फिर से अपनी जिदंगी खुशी से जी सकेंगे।