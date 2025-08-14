15 अगस्त को जेल से आजाद होंगे 156 कैदी, शासन ने माफ कर दी सजा

Independence Day 2025: लोगों को जाने-अनजाने में हुए अपराध की सजा देने के लिए जेल की सजा दी जाती है, ऐसे में लोगों का पूरा जीवन ही जेल की सलाखों के पीछे कट जाता है, लेकिन इस दौरान कई ऐसे कैदी भी होते हैं, जिनके आचरण में बदलाव आ जाता है और वे फिर से नया जीवन जीने की चाह रखते हैं। ऐसे ही करीब 156 कैदियों को इस बार स्वतंत्रता दिवस(Independence Day 2025) के अवसर पर रिहा किया जाएगा, वे फिर से अपनी जिदंगी खुशी से जी सकेंगे।
स्वतंत्रता दिवस(Independence Day 2025) पर मध्यप्रदेश की जेलों में बंद 150 से ज्यादा कैदियों को आजादी मिलेगी। प्रदेश के 156 कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। भोपाल जेल से सबसे ज्यादा 25 कैदी रिहा होंगे। जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत इन कैदियों को सजा में माफी दी गई है। सालभर में पांच विशेष अवसरों पर बंदियों को रिहाई दी जाती है।
जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत बलात्कार, पास्को एक्ट में सजा काट रहे कैदियों को विशेष अवसरों पर छूट का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी में सजा काट रहे बंदियों को भी इसका लाभ नहीं मिलता है।