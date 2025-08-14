‘भाजपा और चुनाव आयोग एक हैं…’ वोट चोरी पर हरीश चौधरी का बड़ा बयान

MP Congress: भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को मप्र कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से वोट चोरी संबंधी मामले पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके खुलासे की रणनीति बनाई गई। इसके साथ प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी मंथन किया। बैठक में विधायकों के साथ नेताओं को फर्जी वोटर्स का डेटा खोजने के लिए कहा गया।