‘भाजपा और चुनाव आयोग एक हैं…’ वोट चोरी पर हरीश चौधरी का बड़ा बयान

MP Congress: भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को मप्र कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से वोट चोरी संबंधी मामले पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके खुलासे की रणनीति बनाई गई। इसके साथ प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी मंथन किया। बैठक में विधायकों के साथ नेताओं को फर्जी वोटर्स का डेटा खोजने के लिए कहा गया।
मीडिया से चर्चा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग एक ही हैं। आयोग द्वारा डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराना और चुनाव के दौरान बूथों के सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में खत्म कर देना उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया कि 60 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी गड़बड़ी पकड़ में आई है। अभी और जांच की जा रही है। इसका वे जल्द खुलासा करेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा, चुनाव आयोग इसकी निष्पक्ष जांच करना चाहिए।