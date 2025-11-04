एमपी के 16 अफसरों को बड़ा दायित्व, आयुक्तों को सौंपी अहम जिम्मेदारी

SIR- एमपी में मतदाता सूची के गहन परीक्षण यानि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का काम शुरु हो गया है। मंगलवार को पहले दिन ग्वालियर में बीएलओ ने घर-घर दस्तक देकर गणना फॉर्म बांटे। जिले के प्रभारी कलेक्टर सत्यम सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया। भोपाल और इंदौर कलेक्टर भी मतदाताओं के पास पहुंचे। जबलपुर में भी फार्म वितरण का काम शुरू हो गया है। इधर उज्जैन में अभी तक गणना फॉर्म छपे ही नहीं हैं। धार में गणना फॉर्म का दूसरा पेज प्रिंट नहीं हुआ। इस बीच एसआईआर को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 16 अधिकारियों को अहम दायित्व दिया है। इन्हें अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है जोकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य देखेंगे।