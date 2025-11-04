Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 16 अफसरों को बड़ा दायित्व, आयुक्तों को सौंपी अहम जिम्मेदारी

SIR- मध्यप्रदेश के 16 नगर निगम आयुक्तों को निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की अहम जिम्मेदारी दी

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 04, 2025

16 Municipal Corporation Commissioners of MP given important responsibility of SIR

एमपी के 16 नगर निगम आयुक्तों को एसआईआर की अहम जिम्मेदारी

SIR- एमपी में मतदाता सूची के गहन परीक्षण यानि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का काम शुरु हो गया है। मंगलवार को पहले दिन ग्वालियर में बीएलओ ने घर-घर दस्तक देकर गणना फॉर्म बांटे। जिले के प्रभारी कलेक्टर सत्यम सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया। भोपाल और इंदौर कलेक्टर भी मतदाताओं के पास पहुंचे। जबलपुर में भी फार्म वितरण का काम शुरू हो गया है। इधर उज्जैन में अभी तक गणना फॉर्म छपे ही नहीं हैं। धार में गणना फॉर्म का दूसरा पेज प्रिंट नहीं हुआ। इस बीच एसआईआर को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 16 अधिकारियों को अहम दायित्व दिया है। इन्हें अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है जोकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य देखेंगे।

प्रदेश के 16 नगर पालिक निगम आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

प्रदेश की 16 नगर पालिक निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, रीवा, सतना, सिंगरौली, सागर, उज्जैन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, कटनी और छिंदवाड़ा के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि सभी आयुक्तों को विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 की अवधि के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है।

नगर पालिक निगम के आयुक्त एसआईआर में सहयोग करेंगे

आयुक्तों की नियुक्ति पदाधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13CC के अंतर्गत की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा के अनुसार मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए गए नगर पालिक निगम के आयुक्त एसआईआर में सहयोग करेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश
भोपाल
Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 09:26 pm

Published on:

04 Nov 2025 09:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 16 अफसरों को बड़ा दायित्व, आयुक्तों को सौंपी अहम जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में फिर फैला खतरनाक वायरस, सरकार ने सात जिलों के लिए जारी की एडवाइजरी

MP Government Issues Advisory for Seven Districts on Lumpi Virus
भोपाल

एमपी में जल्द चलेंगी सरकारी बसें, AI और CCTV से होंगी लैस

BHOPAL NEWS
भोपाल

मौसम मारेगा पलटी, रात में 3-4 डिग्री गिरेगा तापमान, 19 जिलों में बारिश Alert

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी के सीएम मोहन यादव के रास्ते और हेलीपैड खोदे, मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट

MP CM Mohan Yadav's roads and helipads dug in Bihar
भोपाल

किसानों को ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन, एमपी में कंपनी के आदेश पर मचा हड़कंप

Upset over order to deduct salary for providing excess electricity to farmers in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.