सरकारी सेवा से मोह भंग ! 2 साल में 205 डॉक्टर होंगे बाहर

चिंताजनक बात यह है कि इस्तीफा देने वालों में 13 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। इनके इस्तीफे मंजूर भी हो चुके हैं, जबकि इससे दोगुने आवेदन अभी लंबित बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 113 डॉक्टर सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं वर्ष 2026 में 92 डॉक्टर और रिटायर होने वाले हैं, जिनमें 36 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। यानी दो वर्षों में कुल 205 डॉक्टर सरकारी सेवा से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में पहले से डॉक्टरों की कमी झेल रहे अस्पतालों पर इलाज का दबाव और बढऩा तय माना जा रहा है। स्थिति इसलिए भी अधिक गंभीर है क्योंकि नई नियुक्तियां तेज नहीं हो रही, जिससे अस्पतालों में समस्या बढऩी तय है।