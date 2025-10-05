एमपी के 25 IAS और तीन आइपीएस अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

MP News (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
MP News: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है। देशभर से 425 अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। जिसमें 287 आइएएस, 58 आइपीएस और 80 अन्य सेवा के अधिकारी है। जिसमें मध्यप्रदेश के 25 आइएएस(IAS Officer) और तीन आइपीएस को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जिन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार भेजने से पहले दिल्ली में इलेक्शन मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऑब्जर्वरों से आयोग की आंख और कान के रूप में काम करने को कहा।
आइएएसः(IAS Officer)शोभित जैन, सोनाली वायंगकर, विवेक कुमार पोरवार, पी. नरहरि, डॉ. संजय गोयल, रघुराज एमआर, जीवी रश्मि, मदन नागरगोजे, स्वतंत्र कुमार सिंह, भरत यादव, अभिषेक सिंह, अजय गुप्ता, अमित तोमर, अविनाश लवानिया, प्रीति मैथिल, अनुराग चौधरी, कर्मवीर शर्मा, तरुण राठी, गौतम सिंह, गिरीश शर्मा, हरजिंदर सिंह, सरिता बाला. वीरेंद्र कुमार, राहुल हरिदास, कुमार पुरुषोत्तम।
आइपीएएस(IPS officer): सुशांत कुमार सक्सेना, चैत्रा एन, ललित शाक्यवार।
चुनाव पर पूरी निगरानी के लिए तीन प्रकार के ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इसमें आइएएस अफसरों को सामान्य, आइपीएस को सुरक्षा और आइआरएस एवं अन्य सेवाओं के अधिकारियों को आय-व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चुनाव की घोषणा होते ही मैदान में मोर्चा संभाल लेंगे। मतदान केंद्रों से लेकर कानून व्यवस्था और हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। आयोग ने ऑब्जर्वरों से चुनावी दौरे के दौरान अपने दौरे की सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है।
