Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 25 IAS और तीन आइपीएस अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

MP News:केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के 25 आइएएस और तीन आइपीएस को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। देखें नामों की लिस्ट...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 05, 2025

MP News

MP News (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है। देशभर से 425 अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। जिसमें 287 आइएएस, 58 आइपीएस और 80 अन्य सेवा के अधिकारी है। जिसमें मध्यप्रदेश के 25 आइएएस(IAS Officer) और तीन आइपीएस को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जिन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार भेजने से पहले दिल्ली में इलेक्शन मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऑब्जर्वरों से आयोग की आंख और कान के रूप में काम करने को कहा।

इन अधिकारियों को नियुक्त किया ऑब्जर्वर

आइएएसः(IAS Officer)शोभित जैन, सोनाली वायंगकर, विवेक कुमार पोरवार, पी. नरहरि, डॉ. संजय गोयल, रघुराज एमआर, जीवी रश्मि, मदन नागरगोजे, स्वतंत्र कुमार सिंह, भरत यादव, अभिषेक सिंह, अजय गुप्ता, अमित तोमर, अविनाश लवानिया, प्रीति मैथिल, अनुराग चौधरी, कर्मवीर शर्मा, तरुण राठी, गौतम सिंह, गिरीश शर्मा, हरजिंदर सिंह, सरिता बाला. वीरेंद्र कुमार, राहुल हरिदास, कुमार पुरुषोत्तम।

आइपीएएस(IPS officer): सुशांत कुमार सक्सेना, चैत्रा एन, ललित शाक्यवार।

चुनाव की घोषणा होते ही शुरू होगी भाग-दौड़

चुनाव पर पूरी निगरानी के लिए तीन प्रकार के ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इसमें आइएएस अफसरों को सामान्य, आइपीएस को सुरक्षा और आइआरएस एवं अन्य सेवाओं के अधिकारियों को आय-व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चुनाव की घोषणा होते ही मैदान में मोर्चा संभाल लेंगे। मतदान केंद्रों से लेकर कानून व्यवस्था और हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। आयोग ने ऑब्जर्वरों से चुनावी दौरे के दौरान अपने दौरे की सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है।

ये भी पढ़ें

‘चक्रवाती तूफान’ का असर शुरू, 5 से 8 अक्टूबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी
भोपाल
heavy rain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 09:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 25 IAS और तीन आइपीएस अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी कार्रवाई, मासूमों को ‘जहर’ देने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, श्रीसन फार्मा पर भी FIR, हो सकती है उम्रकैद

Chhindwara Cough syrup case Dr Praveen Soni arrested
भोपाल

‘चक्रवाती तूफान’ का असर शुरू, 5 से 8 अक्टूबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी

heavy rain
भोपाल

एमपी को मिलेगी 57 प्रतिशत बिजली, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पंप स्टोरेज पर बनी सहमति

Agreement reached on 57 percent power for MP under the Sardar Sarovar Project
भोपाल

बेंगलुरु, हैदराबाद की आईटी कंपनियों में काम कर रहीं छोटे से शहर की 125 से ज्यादा लड़कियां

More than 125 girls from Betul working in IT companies
भोपाल

‘चक्रवात’ ने पकड़ी रफ्तार: 55 जिलों में कराएगा ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

mp weather
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.