एमपी के 25 IAS और तीन आइपीएस अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

MP News: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है। देशभर से 425 अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। जिसमें 287 आइएएस, 58 आइपीएस और 80 अन्य सेवा के अधिकारी है। जिसमें मध्यप्रदेश के 25 आइएएस(IAS Officer) और तीन आइपीएस को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जिन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार भेजने से पहले दिल्ली में इलेक्शन मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऑब्जर्वरों से आयोग की आंख और कान के रूप में काम करने को कहा।