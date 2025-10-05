‘चक्रवाती तूफान’ का असर शुरू, 5 से 8 अक्टूबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी

MP Weather: राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है। शनिवार को भोपाल में तेज बारिश हुई। इस दौरान तापमान में तकरीबन 7 डिग्री की गिरावट आई और लोगों को तेज उमस से राहत मिली। वहीं इंदौर, बैतूल, दतिया, छतरपुर के खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उमरिया, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, देवास, आगर-मालवा में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान के कारण अगले दो तीन दिनों तक यानि 8 अक्टूबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट है।