‘चक्रवाती तूफान’ का असर शुरू, 5 से 8 अक्टूबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर में चक्रवाती तूफान के कारण अगले दो तीन दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 05, 2025

heavy rain

heavy rain alert imd issues warning

MP Weather: राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है। शनिवार को भोपाल में तेज बारिश हुई। इस दौरान तापमान में तकरीबन 7 डिग्री की गिरावट आई और लोगों को तेज उमस से राहत मिली। वहीं इंदौर, बैतूल, दतिया, छतरपुर के खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उमरिया, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, देवास, आगर-मालवा में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान के कारण अगले दो तीन दिनों तक यानि 8 अक्टूबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट है।

आगे भी मौसम का मिजाज ऐसा ही

मौसम विभाग(IMD) के अनुसार अगले दो तीन दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। छग, बिहार झारखंड की ओर सिस्टम और अरब सागर में चक्रवाती तूफान शक्ति के कारण नमी बनी हुई है। हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रहेगा।

राजधानी में रात 8.30 बजे तक आधा इंच बारिश

बारिश(Heavy Rain) के चलते कई क्षेत्रों में सड़कों पर जाम की स्थिति भी दिखाई दी। दोपहर 3 बजे के बाद अलग-अलग हिस्सों में पानी गिरा। कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान रात्रि 8:30 बजे तक अरेरा हिल्स में 12 मिमी से अधिक यानि लगभग आधा इंच बारिश दर्ज की गई, इसी प्रकार बैरागढ़ में भी 7 मिमी बारिश हुई।

सात डिग्री गिरा पारा

शनिवार को अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 22.8 डिग्री दर्ज किया गया। दोपहर 2:30 बजे भी तापमान 31.8 डिग्री पर था। बारिश होते ही तापमान में तेजी से गिरावट आई और शाम को तापमान लुढ़ककर 24.6 डिग्री पर पहुंच गया।

जाम से रेंगते रहे वाहन

राजधानी में दोपहर से शाम तक बारिश के बाद शहर में अनेक स्थानों पर जाम की स्थिति भी दिखाई दी। नर्मदापुरम रोड पर तेज बारिश के बाद शाम को लंबा जाम लगा रहा और वाहन रेंगते हुए नजर आए। इसी प्रकार बावड़िया ब्रिज से लंबा जाम रहा। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा।

अगले 24 घंटे के अंदर ‘अतिभारी बारिश’, 17 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश
भोपाल
MP Weather Heavy Rain alert

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 'चक्रवाती तूफान' का असर शुरू, 5 से 8 अक्टूबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी के 25 IAS और तीन आइपीएस अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

MP News
भोपाल

बड़ी कार्रवाई, मासूमों को ‘जहर’ देने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, श्रीसन फार्मा पर भी FIR, हो सकती है उम्रकैद

Chhindwara Cough syrup case Dr Praveen Soni arrested
भोपाल

एमपी को मिलेगी 57 प्रतिशत बिजली, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पंप स्टोरेज पर बनी सहमति

Agreement reached on 57 percent power for MP under the Sardar Sarovar Project
भोपाल

बेंगलुरु, हैदराबाद की आईटी कंपनियों में काम कर रहीं छोटे से शहर की 125 से ज्यादा लड़कियां

More than 125 girls from Betul working in IT companies
भोपाल

‘चक्रवात’ ने पकड़ी रफ्तार: 55 जिलों में कराएगा ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

mp weather
भोपाल
