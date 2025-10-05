‘चक्रवाती तूफान’ का असर शुरू, 5 से 8 अक्टूबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी

heavy rain alert imd issues warning
MP Weather: राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है। शनिवार को भोपाल में तेज बारिश हुई। इस दौरान तापमान में तकरीबन 7 डिग्री की गिरावट आई और लोगों को तेज उमस से राहत मिली। वहीं इंदौर, बैतूल, दतिया, छतरपुर के खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उमरिया, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, देवास, आगर-मालवा में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान के कारण अगले दो तीन दिनों तक यानि 8 अक्टूबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट है।
मौसम विभाग(IMD) के अनुसार अगले दो तीन दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। छग, बिहार झारखंड की ओर सिस्टम और अरब सागर में चक्रवाती तूफान शक्ति के कारण नमी बनी हुई है। हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रहेगा।
बारिश(Heavy Rain) के चलते कई क्षेत्रों में सड़कों पर जाम की स्थिति भी दिखाई दी। दोपहर 3 बजे के बाद अलग-अलग हिस्सों में पानी गिरा। कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान रात्रि 8:30 बजे तक अरेरा हिल्स में 12 मिमी से अधिक यानि लगभग आधा इंच बारिश दर्ज की गई, इसी प्रकार बैरागढ़ में भी 7 मिमी बारिश हुई।
शनिवार को अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 22.8 डिग्री दर्ज किया गया। दोपहर 2:30 बजे भी तापमान 31.8 डिग्री पर था। बारिश होते ही तापमान में तेजी से गिरावट आई और शाम को तापमान लुढ़ककर 24.6 डिग्री पर पहुंच गया।
राजधानी में दोपहर से शाम तक बारिश के बाद शहर में अनेक स्थानों पर जाम की स्थिति भी दिखाई दी। नर्मदापुरम रोड पर तेज बारिश के बाद शाम को लंबा जाम लगा रहा और वाहन रेंगते हुए नजर आए। इसी प्रकार बावड़िया ब्रिज से लंबा जाम रहा। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा।
