अगले 24 घंटे के अंदर ‘अतिभारी बारिश’, 17 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

MP Weather: मध्यप्रदेश में लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। कई जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है लिकन पूरे प्रदेश से विदा होने में अभी थोड़ा समय है। इस समय साइक्लोनिक सकुर्लेशन सिस्टम एमपी के पूर्वी हिस्से के ऊपर एक्टिव, जिसका असर अगले 48 घंटे तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, आज रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 13 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) का यलो अलर्ट है।