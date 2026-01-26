एमपी में किसानों के लिए 2750 करोड़ रुपए का प्रावधान, सरकार ने खोला खजाना

MP Farmers- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर उज्जैन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कार्तिक मेला ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4 मिशन- युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए हैं। सीएम मोहन यादव ने खासतौर पर किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के लिए 10 बहुउद्देशीय गतिविधियां चलाई गई हैं।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का बजट तेजी से बढ़ाया। वर्ष 2024-25 में इसमें 27 हजार 50 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया।