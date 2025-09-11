कुछ घंटों बाद ‘लाड़ली बहनों’ के खाते में पहुंचेगी 28वीं किस्त

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को शुक्रवार को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम डॉ मोहन यादव 12 सितंबर को झाबुआ जिले के पेटलावद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए लाड़ली बहनों के खाते में 28वीं किस्त के 1250 रुपए ट्रांसफर करेंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन 53.48 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में 320.89 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की जाएगी।
सीएम डॉ मोहन यादव शुक्रवार को पीएम उज्जवला योजना के एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ता और गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना धारकों की श्रेणी में आने वाली 31 लाख से अधिक बहनों के खाते में 450 रुपए गैस रिफिल की 48 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की जाएगी।
बीते दिनों सीएम डॉ मोहन यादव ने महिला सम्मान कार्यक्रम में कहा कि हमने जब लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की तो विरोधी बोल रहे थे कि कितना देंगे और कब तक देंगे। इनके पास तो पैसा ही नहीं है। चुनाव से पहले 1000 रुपये देते थे। पिछले साल से 1250 रुपये कर दिया गया। रक्षाबंधन पर अलग से 250 रुपए बहनों को देते थे। अब भाई दूज से बहनों के खातों में 1500 रुपये आएंगे। इसके बाद 2026 और 2027 में ये राशि और बढ़ाएंगे और 2028 तक लाड़ली बहनों के खातों में 3000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा।
सीएम डॉ मोहन यादव 345.34 करोड़ रूपए की लागत से 72 से अधिक विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण करेंगे। जिसमें अलग-अलग विभागों के 194.56 करोड़ रुपए के 35 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 150.78 करोड़ रुपए की लागत से 37 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।