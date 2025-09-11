कुछ घंटों बाद ‘लाड़ली बहनों’ के खाते में पहुंचेगी 28वीं किस्त

बीते दिनों सीएम डॉ मोहन यादव ने महिला सम्मान कार्यक्रम में कहा कि हमने जब लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की तो विरोधी बोल रहे थे कि कितना देंगे और कब तक देंगे। इनके पास तो पैसा ही नहीं है। चुनाव से पहले 1000 रुपये देते थे। पिछले साल से 1250 रुपये कर दिया गया। रक्षाबंधन पर अलग से 250 रुपए बहनों को देते थे। अब भाई दूज से बहनों के खातों में 1500 रुपये आएंगे। इसके बाद 2026 और 2027 में ये राशि और बढ़ाएंगे और 2028 तक लाड़ली बहनों के खातों में 3000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा।