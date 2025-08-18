3 एबीसी के जिम्मे ‘1.20 लाख’ डॉग की नसबंदी, आदेश के बाद मचा हड़कंप

MP News: नगर निगम का राजधानी को 2030 तक रेबीज मुक्त बनाने का सपना महज स्वप्न ही है। निगम ने आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए छह नए पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्र खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। पिछले चार साल में करीब 61580 हजार कुत्तों की नसबंदी पर 8 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद कुत्तों की आबादी 1.20 लाख के आंकड़े को पार कर गयी है।