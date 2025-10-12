Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरु, सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ

Pulse Polio Campaign : एमपी के 18 जिलों के 39.19 लाख बच्चों पल्स पोलियो अभियान के पोलियो की पिलाई जाएगी। तीन दिन यानी रविवार से मंगलवार तक अभियान चलेगा। सीएम मोहन यादव ने अभिभावकों से आग्रह किया कि, वो अपने शुन्य से 5 साल तक के बच्चों को 'दो बूंद जिंदगी की' जरूर पिलाएं।

2 min read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 12, 2025

Pulse Polio Campaign :

3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरु (Photo Source- Mohan Yadav X Handle Video Screenshot)

Pulse Polio Campaign : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 18 जिलों के लिए 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया है। राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने खुद बच्चों को पोलियो से बचाव की दो बूंद दवा पिलाकर प्रदेश के 18 चयनित जिलों में अभियान का शुभारंब किया है। अभियान के तहत शुन्य से 05 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बता दें कि, इन 18 जिलों में 39.19 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी।

अबियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, पोलियो की दो बूंदें न सिर्फ किसी बच्चे को जीवनभर के लिए सुरक्षित करती हैं, बल्कि ये एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की नींव भी हैं। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि कोई भी बच्चा पोलियो रोधी खुराक पीने से वंचित न रहे।

24 हजार बूथ और घर-घर जाकर पिलाई जाएगी दवा

सीएम के अनुसार, पोलियो जैसी बीमारी एक बच्चे को आजीवन पराश्रित बना सकती है, ऐसे में इसे पूर्ण रूप से उन्मूलन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 18 जिलों में चलाए जा रहे इस तीन दिवसीय अभियान में 64 हजार से अधिक वैक्सीनेटर्स 24 हजार से अधिक पल्स पोलियो बूथों के माध्यम से दवा पिलाएंगे। साथ ही अनिवार्य रूप से घर-घर जाकर भी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिससे हर बच्चा पोलियो से सुरक्षित होकर ताउम्र स्वस्थ रह सके।

पोलियो के विरुद्ध युद्ध आगे भी जारी रहेगा

सीएम मोहन ने ये भी कहा कि, 18 चयनित जिलों में लक्षित आयु वर्ग के 39 लाख 19 हजार से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री यादव ने रविवार सुबह मुख्यमंत्री निवास में तीन दिवसीय (12 से 14 अक्टूबर) पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान ती शुरुआत की। उन्होंने 12 छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि हम सभी हर बार अपने छोटे बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाते रहे, तभी पोलियो के खिलाफ हमाका युद्द जारी रहेगा।

पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त प्रदेश होगा एमपी- सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वस्थ और सशक्त भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एमपी दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसहभागिता को इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि, हर घर से सहयोग मिलेगा तो हमारा प्रदेश जल्द ही 'पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त प्रदेश' बनेगा।

कार्यक्रम में ये हुए शामिल

कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. सौरभ पुरोहित सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इन जिलों में पिलाई जाएगी दवा

रविवार को अभियान का शुभारंभ प्रदेश के 18 जिलों में किया गया है। 12 से 14 अक्टूबर तक प्रदेश के अनूपपुर, बैतूल, भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगौन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर और नीमच जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी।

Published on:

12 Oct 2025 03:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरु, सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ

