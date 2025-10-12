एमपी में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरु, सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ

सीएम मोहन ने ये भी कहा कि, 18 चयनित जिलों में लक्षित आयु वर्ग के 39 लाख 19 हजार से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री यादव ने रविवार सुबह मुख्यमंत्री निवास में तीन दिवसीय (12 से 14 अक्टूबर) पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान ती शुरुआत की। उन्होंने 12 छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि हम सभी हर बार अपने छोटे बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाते रहे, तभी पोलियो के खिलाफ हमाका युद्द जारी रहेगा।