‘अल्जाइमर’ से पीड़ित’ व्यक्ति की चली जाती है ‘याददाश्त’, ये 6 लक्षण न करें इग्नोर

विशेषज्ञों के अनुसार हल्के और मध्यम स्तर के अल्जाइमर एक रोगी को 24 घंटे देखभाल और दवाइयों पर कम से कम सालाना 60 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक खर्च होते हैं। गंभीर अवस्था में यह खर्च ढ़ाई लाख रुपए से भी अधिक हो जाता है। अक्सर घर का एक सदस्य नौकरी छोड़कर देखभाल में लग जाता है। इससे परिवार की आय घटती है और आर्थिक संकट और गहरा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अकेले भोपाल में ही इस बीमारी का वार्षिक आर्थिक बोझ 300 से 500 करोड़ रुपए तक हो सकता है।