भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत 12 गंभीर, मकर संक्रांति पर स्नान करने जा रहा था परिवार

जानकारी के मुताबिक, सभी मृतक विदिशा जिले के सिरोंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों में सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि, मकर संक्रांति के चलते परिवार लोडिंग वाहन में सवार होकर होशंगाबाद स्नान के लिए जा रहा था, जैसे ही लोडिंग वाहन विधा विहार स्कूल के पास पहुंचा तो सामने से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकसी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद लोडिंग वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठे कई लोग उसमें बुरी तरह फंस गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि, मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए।