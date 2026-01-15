भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत 12 गंभीर, मकर संक्रांति पर स्नान करने जा रहा था परिवार

भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत 12 गंभीर (Photo Source- Patrika)
Horrific Road Accident :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मकर संक्रांति के अवसर पर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि, जिले के बैरसिया थाना इलाके में स्थित विधा विहार स्कूल के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली और लोडिंग वाहन के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत होने से 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक गंभीर रुप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के चलते मौके पर चीख पुकार मच गई।
जानकारी के मुताबिक, सभी मृतक विदिशा जिले के सिरोंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों में सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि, मकर संक्रांति के चलते परिवार लोडिंग वाहन में सवार होकर होशंगाबाद स्नान के लिए जा रहा था, जैसे ही लोडिंग वाहन विधा विहार स्कूल के पास पहुंचा तो सामने से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकसी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद लोडिंग वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठे कई लोग उसमें बुरी तरह फंस गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि, मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इधर, पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, पांचों शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचा दिया गया है। भीषण सड़क हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधी अस्पताल पहुंचे। बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा, एएसपी नीरज चौरसिया, बैरसिया टीआई वीरेंद्र सेन सहित विधायक विष्णु खत्री ने घायलों का हालचाल जाने अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को उचित व बेहतर इलाज के निर्देश दिए।
