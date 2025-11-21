Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में निवेश के लिए 5 हजार उद्योगपतियों को आमंत्रण, राज्य सरकार ने दी 5 हजार एकड़ जमीन

EXPO- फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा फेड एक्सपो-2025 का आयोजन

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 21, 2025

5000 acres of land given to nearly 5000 industrialists for investment in MP

5000 acres of land given to nearly 5000 industrialists for investment in MP- Image X

EXPO- मध्यप्रदेश, देशभर में उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ पसंदीदा राज्य बन रहा है। इसके लिए प्रदेश में अनेक कवायदें की जा रहीं हैं। फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा इसी क्रम में गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फेड एक्सपो-2025 का आयोजन किया गया है। तीन दिवसीय यह एक्सपो 23 नवम्बर तक चलेगा। यहां देश-विदेश से उद्योग एवं एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, निवेशकों और संस्थानों के प्रतिनिधि आए हैं। एक्सपो में रूस, ओमान और ताईवान के भी उद्यमी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एग्जिबिशन हॉल में दीप प्रज्ज्वलन कर इसका विधिवत् शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एमपी में निवेश के राज्य सरकार ने हजारों एकड़ जमीन दे दी है। इस प्रकार करीब 5 हजार उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि फेड एक्सपो जैसे आयोजन स्थानीय उद्योगों और स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे एक्स्पो उद्योग-धंधों, नवाचार और एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए एक बड़ा मंच साबित होते हैं।

एक्सपो में सीएम डॉ. यादव ने इपिक प्रोजेक्ट का विमोचन किया। प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश में 1000 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसमें 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है।

5 हजार उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण

फेड एक्सपो-2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों और निवेशकों को 5000 एकड़ जमीन दी गई है। यह एक प्रकार से 5 हजार उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण है। हम उद्योगपतियों से किए सभी वादों को प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापार-व्यवसाय को बढ़ावा देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत और रूस की दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि हम सदियों पुराने मित्र हैं। दुनियाभर में हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। भोपाल की आबो-हवा और यहां की तासीर से मिलते-जुलते रूस के सांस्कृतिक शहर स्मोलेन्स्क को हम ट्विन सिटी (सिस्टर्स सिटीज) बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रूस, ओमान और ताईवान से आए उद्यमियों से कहा कि आप सब इस एक्स्पो में मध्यप्रदेश के आइडिया, कैलिबर और कैपेसिटी को देख ही रहे हैं।

उद्यमियों को 6500 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी

फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश के भोपाल, मंडीदीप, देवास और इंदौर में उद्योग विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार ने मात्र दो साल में 5000 एकड़ जमीन निवेशकों को आवंटित कर दी है। उद्यमियों को 6500 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जा चुकी है।

फेडरेशन के संयुक्त अध्यक्ष अखिलेश राठी ने कहा कि फेड एक्सपो के दूसरे संस्करण में 3 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। हमारा फेडरेशन एक प्रकार से चेंबर ऑफ चेंबर्स है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही इन्वेस्टमेंट समिट से न केवल बड़े बल्कि हर क्षेत्र के छोटे उद्योगों को भी लाभ मिला है।

रूस के स्मोलेन्स्क शहर की स्मोलेन्स्क चैम्बर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अर्किपेंकोव व्लादिमीर ने रशियन भाषा में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रूस और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए औद्योगीकरण, ऑटोमोबाइल, कृषि, अधोसंरचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं।

21 Nov 2025 07:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में निवेश के लिए 5 हजार उद्योगपतियों को आमंत्रण, राज्य सरकार ने दी 5 हजार एकड़ जमीन

