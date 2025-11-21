एमपी में निवेश के लिए 5 हजार उद्योगपतियों को आमंत्रण, राज्य सरकार ने दी 5 हजार एकड़ जमीन

EXPO- मध्यप्रदेश, देशभर में उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ पसंदीदा राज्य बन रहा है। इसके लिए प्रदेश में अनेक कवायदें की जा रहीं हैं। फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा इसी क्रम में गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फेड एक्सपो-2025 का आयोजन किया गया है। तीन दिवसीय यह एक्सपो 23 नवम्बर तक चलेगा। यहां देश-विदेश से उद्योग एवं एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, निवेशकों और संस्थानों के प्रतिनिधि आए हैं। एक्सपो में रूस, ओमान और ताईवान के भी उद्यमी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एग्जिबिशन हॉल में दीप प्रज्ज्वलन कर इसका विधिवत् शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एमपी में निवेश के राज्य सरकार ने हजारों एकड़ जमीन दे दी है। इस प्रकार करीब 5 हजार उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है।