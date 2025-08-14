6.70 लाख स्टूडेंट्स ने छोड़ दी पढ़ाई, ‘यूडाइंस रिपोर्ट’ में चौंकाने वाले खुलासे

MP News: बच्चों का स्कूलों से मोहभंग हो रहा है। मध्यप्रदेश में पहली से 12वीं तक 6.70 लाख विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी है। पिछले साल के मुकाबले यह एक लाख ज्यादा हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 5.70 लाख था। राजधानी की हालत इसमें खराब है। बच्चों का स्कूल में नाम दर्ज करने के मामले के भोपाल 49वें नंबर पर है। कई छोटे जिलों से भी बहुत पीछे है। स्कूलों में बेहतर इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए।