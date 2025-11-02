एमपी के दो जिलों का नक्शा बदला, 611 वर्ग किमी के अभयारण्य में 52 टापू शामिल

Omkareshwar Sanctuary - मध्यप्रदेश के दो जिलों का नक्शा बदल गया है। नए ओंकारेश्वर अभयारण्य के कारण यह परिवर्तन हुआ है। इसमें खंडवा और देवास जिलों का 611 वर्ग किमी का इलाका शामिल किया गया है। ओंकारेश्वर अभयारण्य में 52 टापू भी शामिल किए गए हैं। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को प्रदेश को इस नए अभयारण्य का उपहार मिला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आशा जताई है कि ओंकारेश्वर अभयारण्य वन्य-जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह राज्य का 27वां अभयारण्य होगा।