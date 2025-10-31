Patrika LogoSwitch to English

MP के इस शहर में दौड़ेगी 70 CNG बसें, निगम की 14वीं परिषद बैठक हुए कई बड़े फैसले

MP News: पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या से जूझ रही राजधानी भोपाल में जल्द ही इनक्यूबेट कंपनी भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के साथ मिलकर 70 सीएनजी लो फ्लोर बसें चलाएगी।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 31, 2025

14th council meeting of Bhopal Municipal Corporation

14th council meeting of Bhopal Municipal Corporation (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या से जूझ रही राजधानी भोपाल में जल्द ही इनक्यूबेट कंपनी भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के साथ मिलकर 70 सीएनजी लो फ्लोर बसें चलाएगी। जबकि, शहर के 85 वार्ड और 81 जोन में डिग्री के हिसाब से इंजीनियर को अब काम दिया जाएगा। बड़ा तालाब का पानी बैरसिया तक पहुंचाया जाएगा ताकि यहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किया जा सके। इसके अलावा नगर निगम में पिछले 10 साल से सेवा देने वाले एक हजार अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। गुरुवार को नगर परिषद की 14वीं बैठक में इन निर्णयों को बहुमत से पारित किया गया। कांग्रेस एवं भाजपा पार्षदों ने बगैर नगर परिषद एवं महापौर परिषद की मंजूरी भेजे गए प्रस्ताव पर तमाम आरोप लगाए हैं।

शहर में अभी केवल 30 बसें

बीसीएलएल अभी शहर(Bhopal) में 30 बसों का ही संचालन करवा रहा है। एमआईसी मेंबर मनोज राठौर ने कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान के सवाल पर कहा कि कंपनियों को 60 बसों को चलाने के निर्देश है। निगमायुक्त ने संस्कृति जैन ने इस पर सदन को जानकारी दी कि निजी कंपनी से एग्रीमेंट के आधार पर इनकी संख्या जल्द 70 की जाएगी।

यह हुए बड़े फैसले

  • बैरसिया तक पहुंचेगा बड़ा तालाब का पानी
  • तबादले के बाद भी जमे अफसर हटाए जाएंगे
  • एक हजार कर्मचारी नियमित होंगे
  • अपर आयुक्त 5 की बजाए 50 लाख बजट खर्च कर सकेंगे
  • हरियाली के लिए उद्यान विभाग के खर्च बजट की होगी जांच

इंजीनियरों का कैडर सुधारेंगे

सिविल इंजीनियरों से बिजली और बिजली के इंजीनियरों से सीवेज, स्वच्छत्ता का काम कराने का मुद्दा उठा। कांग्रेस भाजपा पार्षदों ने एक सुर में कहा कि इससे काम होने बंद हो चुके हैं। निगमायुक्त ने कहा कि जल्द सभी शाखाओं में डिग्री और डिप्लोमा के हिसाब से पदस्थापना की जाएगी।

ये हुए प्रशासनिक निर्णय

नगर निगम, भोपाल में तबादले के बाद जमे अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान एवं उपायुक्त एकता अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से रिलीव किया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अपर आयुक्त पांच की बजाय अब 50 लाख तक का बजट खर्च कर सकेंगे। पिछले 1 साल के दौरान शहर को हरा भरा बनाने के लिए उद्यान विभाग ने जितना भी खर्च किया है अब इसकी जांच की जाएगी। पूर्व अपर आयुक्त एमपी सिंह द्वारा एम्पलाई सिलेक्शन बोर्ड को क्लास 2 वर्ग इंजीनियर भर्ती के लिए भेजा गया प्रस्ताव जांच के दायरे में लिया गया है।

अफसरों पर दोनों दल एक

अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान, उपायुक्त एकता अग्रवाल द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने, बैठक में नहीं जाने, ठीक से व्यवहार नहीं करने पर दोनों दलों के पार्षद एक हो गए। बैरसिया तक तालाब का पानी बैरसिया बांदीखेड़ी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के लिए नगर निगम वो एमएलडी पानी सप्लाई करेगा। इसके लिए बड़ा तालाब से लगभग 40 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाएंगे। कांग्रेस पार्षद दल ने विरोध में कहा कि शहर अपनी पानी की जरूरत पूरा नहीं कर पा रहा है इसलिए इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहिए। यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ।

महापौर को दिखाई तख्तियां

कांग्रेस पार्षद दल ने महापौर मालती राय को शहर की खराब सडके ठीक करने का पुराना वायदा याद दिलाया। कांग्रेस दल ने हाथों में तख्तियां लेकर सदन के अंदर ही विरोध प्रदर्शन किया।

जीआइएस घोटाले का प्रश्न हटाया

ग्लोबल इंवेस्टर समिटि 2025 में करोड़ों रुपए खर्ष और भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी का सवाल हटाया गया। हालांकि, एमआईसी मेंबर एवं भाजपा पार्षद जगदीश यादव ने खुद ही सदन को बताया कि किस प्रकार जीआईएस में पुराने फाउंटेन मोटर को नया बताकर बिल पास करवाए गए। कांग्रेस महिला पार्षदों ने कहा कि उनके वार्ड में काम नहीं हुए जबकि सदन में एमआईसी मेंबर काम होना बता रहे हैं। कुल सात प्रश्नों में से एक प्रश्न हटाया गया। यह प्रश्न नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी का था

उद्यान शाखा के खर्च पर गंभीर आपत्ति आने के बाद जांच के निर्देश दिए गए हैं। तबादले के बाद भी नहीं हट रहे अफसरों को तुरंत रिलीव करने को कहा गया है। कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। जिन कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले हैं उनकी जांच निगमायुक्त स्तर से कराई जाएगी- किशन सूर्यवंशी, अध्यक्ष, नगर परिषद

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP के इस शहर में दौड़ेगी 70 CNG बसें, निगम की 14वीं परिषद बैठक हुए कई बड़े फैसले
Published on: 31 Oct 2025 09:02 am

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

